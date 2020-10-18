بالفيديو: أحمد أبايزيد يعيد إحياء «وين ع رام الله»

بوستر الأغنية (خاص لـ بوابة الوسط)

طرح الفنان أحمد أبايزيد أجدد أعماله الغنائية «وين ع رام الله»، بطريقة الفيديو كليب.

وأعاد أبايزيد عبر الأغنية الجديدة إحياء إحدى أشهر أغنيات الفلكلور الفلسطيني بتوزيع موسيقي جديد، بتقديم لمسات من روح الموسيقى العصرية ومزيج بين الهيب هوب والإلكترونيك ميوزيك، وقدمها بشكل مختلف على طريقته الغنائية، تعاون خلالها مع مصطفى الشريف من فرقة ديسكو مصر في الإنتاج والتوزيع الموسيقي للأغنية، بينما أخرج الكليب معتز إبراهيم.

ومن جانبه، أوضح أبايزيد في بيان له أن «وين ع رام الله» تعد من أقرب الأغاني إلى قلبه وواحدة من أغانيه المفضلة منذ سنوات، لما تحمله من نوستالجيا وحالة موسيقية خاصة بها، وتوليفة سماعية تجعلها فريدة من نوعها مهما تمت إعادة توزيعها بأشكال موسيقية مختلفة، ورغم تقديمها بعدة نسخ غنائية من قبل، إلا أنه قرر أن يعيد غناءها على طريقته، بشكل مختلف عن المعتاد. مضيفًا أنه قرر اختيار هذه الأغنية لتكون أول أغنية سنغل تسبق تحضيره لألبومه الغنائي الأول.