بالفيديو: يحيى الفخراني يؤدي اليمين الدستوية في مجلس الشيوخ المصري

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أكتوبر 2020, 03:15 مساء
يستعد يحيى الفخراني للمشاركة في رمضان المقبل بمسلسل «نجيب زاهي زركش» (أرشيفية: الإنترنت)

أدى الفنان المصري يحيى الفخراني اليمين الدستورية عضوًا في مجلس الشيوخ المصري، الأحد، وذلك في أولى جلسات المجلس.

وتم تعيين الفخراني من قبل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بعد اختياره هو والفنانة سميرة عبدالعزيز نائبين عن الفن المصري داخل المجلس، حسب تقارير مصرية، وفقا لموقع «سبوتنيك».

وبدأ مجلس الشيوخ المصري، الأحد، انعقاد أولى دوراته بحلف اليمين، وتولي اللواء جلال هريدي رئاسة المجلس موقتا كأكبر الأعضاء سنا.

من ناحية أخرى، يواصل يحيى الفخراني تصوير مسلسله التلفزيوني الجديد «نجيب زاهي زركش»، وهو اسم الشخصية التي تلعب دور البطولة.

وأضاف في لقاء تلفزيوني أنه «سيعود رمضان المقبل 2021 بمسلسل اجتماعي خفيف به كوميديا وهو موضوع أحبه جدا».

ونوه بأن «إكسسوارات شخصية نجيب زاهي زركش تدل على شخصيته سواء من ساعة الجيب أو البدلة وغيرها من الإكسسوارات التي توضح الشخصية».

وأصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بانعقاد مجلس الشيوخ، الأحد 18 أكتوبر الجاري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول حالة وفاة لمريض بعد إصابته مرتين بـ«كوفيد-19»
دولى
صندوق النقد: لقاح «كورونا» سيدعم الدخل العالمي بنحو 9 تريليونات دولار
اقتصاد
نجوم رحلت عن سماء الفن المصري في عام «الجائحة»
ثقافة وفن
فوز ساحق لجاسيندا أردرن في نيوزيلندا
دولى
في اليوم العالمي للقضاء على الفقر: 736 مليون شخص يعيشون بأقل من 1.9 دولار يوميا
اقتصاد
تلاميذ ليبيا غير قادرين على العودة إلى مدارسهم.. وبلديات تعود إلى «الإغلاق» في ...
ليبيا
تونس بوابة جديدة لاجتماعات الفرقاء الليبيين.. وتفاؤل بمستقبل المفاوضات
ليبيا
بريطانيا تفرض عقوبات على رجل أعمال روسي متهم بدعم «مرتزقة في ليبيا»
ليبيا
تفعيل مذكرة تفاهم تسمح للمقاولين الأتراك باستكمال مشاريعهم في ليبيا
ليبيا
منتخب الشباب تحت 20 سنة يفوز على «رديف بنغازي» بهدف نظيف وديا
رياضة محلية
عودة إنتاج النفط من حقل الشرارة تربك خطط «أوبك+»
ليبيا
250 ألف طفل في خطر.. «الصحة العالمية» تحذر من نفاد 4 لقاحات «ضرورية» في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

انتشار المعلومات المضللة عن لقاح الإنفلونزا عبر الإنترنت يهدد جهود مكافحة «كوفيد-19»