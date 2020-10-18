بالفيديو: يحيى الفخراني يؤدي اليمين الدستوية في مجلس الشيوخ المصري

يستعد يحيى الفخراني للمشاركة في رمضان المقبل بمسلسل «نجيب زاهي زركش» (أرشيفية: الإنترنت)

أدى الفنان المصري يحيى الفخراني اليمين الدستورية عضوًا في مجلس الشيوخ المصري، الأحد، وذلك في أولى جلسات المجلس.

وتم تعيين الفخراني من قبل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بعد اختياره هو والفنانة سميرة عبدالعزيز نائبين عن الفن المصري داخل المجلس، حسب تقارير مصرية، وفقا لموقع «سبوتنيك».

وبدأ مجلس الشيوخ المصري، الأحد، انعقاد أولى دوراته بحلف اليمين، وتولي اللواء جلال هريدي رئاسة المجلس موقتا كأكبر الأعضاء سنا.

من ناحية أخرى، يواصل يحيى الفخراني تصوير مسلسله التلفزيوني الجديد «نجيب زاهي زركش»، وهو اسم الشخصية التي تلعب دور البطولة.

وأضاف في لقاء تلفزيوني أنه «سيعود رمضان المقبل 2021 بمسلسل اجتماعي خفيف به كوميديا وهو موضوع أحبه جدا».

ونوه بأن «إكسسوارات شخصية نجيب زاهي زركش تدل على شخصيته سواء من ساعة الجيب أو البدلة وغيرها من الإكسسوارات التي توضح الشخصية».

وأصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بانعقاد مجلس الشيوخ، الأحد 18 أكتوبر الجاري.