انطلاق مهرجان السلام للفروسية والشعر الشعبي بالخمس

مهرجان السلام للفروسية والشعر الشعبي في مدينة الخمس (فيسبوك)

افتتح، مساء السبت، مهرجان السلام للفروسية والشعر الشعبي، في نادي سيلين بمدينة الخمس، برعاية الهيئة العامة للثقافة، وبحضور رئيس الهيئة العامة للثقافة، حسن أونيس، ومدير مكتب الهيئة ببلدية الخمس، مكرم اليسير، وعدد كبير فرسان ليبيا وجمهور الفروسية والشعر الشعبي.

وألقى أونيس كلمة رحب فيها بالحضور والفرسان والشعراء المشاركين، وأكد أن «هذه التظاهرة تأتي في ظروف تستدعي تكاتفنا من أجل السلام والمصالحة»، وأن هذا اللقاء يعبر عن قدرة الليبيين على تجاوز المحن والمآسي التي تواجههم، حسب صفحة الهيئة في «فيسبوك».

وأوضح: «ومن هنا جاء دور الهيئة العامة للثقافة الوطني في دعم ورعاية هذا المهرجان، الذي يمثل قيم الموروث الثقافي والانتماء للوطن، ويحكي فروسيتهم التي دافعوا بها عن وحدة وحرية وسيادة واستقلال بلادهم في ملاحم بطولية شهد لها الأعداء قبل الأصدقاء».

وانطلق المهرجان بعروض أعقاد الميز الشعبي للفروسية، بمشاركة المئات من الفرسان من مختلف أنحاء ليبيا، ويهدف هذا المهرجان للحفاظ على هذا الموروث الثقافي المتمثل في الميز الشعبي والشعر الشعبي، الذي له تقاليد عريقة في التشبث والارتباط بالفروسية التي تحمل معاني عديدة تاريخيًا.

وأضفت مشاركة الشعراء الشعبيين في المهرجان أجواء رائعة، بأشعارهم التي تغنت بالوطن وحب ليبيا والسلام والمصالحة، ويختتم المهرجان الأحد.

حسن أونيس (وسط) في منصة مهرجان السلام للفروسية والشعر الشعبي في مدينة الخمس (فيسبوك)