المنسي قنديل: لولا «الغجر» لفقدنا تراثنا الشعبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أكتوبر 2020, 12:24 مساء
محمد المنسي قنديل (الإنترنت)

تعد رواية «طبيب أرياف» للكاتب المصري محمد المنسي قنديل، تجربة جديدة في الكتابة حول العالم الخفي للريف المصري، ومحاولة اختراق القشرة البدائية التي تحيط به، والتي تراكمت على مدى آلاف السنين، من خلال قصة طبيب أرياف شاب يتعرض لتجربة قاسية في بداية حياته فيبدأ رحلة جديدة إلى قرية منعزلة بالصعيد (جنوب مصر).

وقال الروائي الدكتور محمد المنسي قنديل إن إعادة كتابة قصص التراث والتاريخ هي بمثابة عقدة طفولة ونقطة ضعف لديه؛ فهو مغرم بإعادة سرد هذه الحكايات التي رويت من قبل بصورة مختلفة تتضمن وجهة نظره، حسب «الشروق».

وأوضح أنه حين أعاد سرد ملحمة «السيرة الهلالية»، في روايته الأحدث «طبيب أرياف» الصادرة عن دار الشروق، كادت تبتلع حجم الرواية لولا أن زوجته نبهته لذلك؛ فأعاد كتابتها بطريقة مكثفة ومختصرة، مشيرًا إلى أنه تعمد أن يروي «الهلالية» من وجهة نظر امرأة من الغجر، إذا رأى أن جميع رواة السير العربية كانوا من رجال «الغجر».

وأشار خلال الأمسية الثقافية، التي نظمتها مكتبة مصر الجديدة العامة، بحضور مجموعة كبيرة من الكُتاب والقراء والمثقفين، وأدار خلالها النقاش الكاتب مصطفى الطيب، وشارك فيها الروائي سعيد الكفراوي، إلى أن أبناء الغجر هم من حملوا على عاتقهم إعادة قص السير الشعبية بأمانة ودقة وخيال فاق الحد، إذ كان هذا النشاط غير رسمي وغير مرغوب فيه من الأنظمة الحاكمة، مما جعل مؤلفي هذه السير يختبئون وراء الكلمات، بينما تناقلها عنهم الغجر حيث إن ثقافتهم ونمط عيشهم خارج كل نظام.

وأكمل المنسي قنديل: «أردت من خلال طبيب أرياف، تقديم تحية لهؤلاء الناس، الذين حافظوا على هذا الإرث الكبير من الأدب الشعبي، والذي كنا سنجهله لولاهم. مشيرًا إلى أن كُتاب السير الشعبية في البلاد الأخرى معروفون، أما السير الشعبية العربية فلا نعرف من صاحبها، حتى إن اسم مؤلف أشهر كتاب عربي وهو «ألف ليلة وليلة»، غير معروف.

ورواية «طبيب أرياف» تجربة طبيب يكتشف أن القوانين البدائية ما زالت هي السائدة، وأن هناك سلطة مطلقة تعتمد عليها وتستمد قوتها من جذور بعيدة. هي رواية عن الحب والرغبة واليأس، عن قرية تختزل العالم، يتصارع فيها البشر والغجر والقوى الحاكمة، وتمتلئ ذاكرتها الخفية بطبقات الزمن المصري المتراكم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول حالة وفاة لمريض بعد إصابته مرتين بـ«كوفيد-19»
دولى
صندوق النقد: لقاح «كورونا» سيدعم الدخل العالمي بنحو 9 تريليونات دولار
اقتصاد
نجوم رحلت عن سماء الفن المصري في عام «الجائحة»
ثقافة وفن
فوز ساحق لجاسيندا أردرن في نيوزيلندا
دولى
في اليوم العالمي للقضاء على الفقر: 736 مليون شخص يعيشون بأقل من 1.9 دولار يوميا
اقتصاد
تلاميذ ليبيا غير قادرين على العودة إلى مدارسهم.. وبلديات تعود إلى «الإغلاق» في ...
ليبيا
تونس بوابة جديدة لاجتماعات الفرقاء الليبيين.. وتفاؤل بمستقبل المفاوضات
ليبيا
بريطانيا تفرض عقوبات على رجل أعمال روسي متهم بدعم «مرتزقة في ليبيا»
ليبيا
تفعيل مذكرة تفاهم تسمح للمقاولين الأتراك باستكمال مشاريعهم في ليبيا
ليبيا
منتخب الشباب تحت 20 سنة يفوز على «رديف بنغازي» بهدف نظيف وديا
رياضة محلية
عودة إنتاج النفط من حقل الشرارة تربك خطط «أوبك+»
ليبيا
250 ألف طفل في خطر.. «الصحة العالمية» تحذر من نفاد 4 لقاحات «ضرورية» في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

انتشار المعلومات المضللة عن لقاح الإنفلونزا عبر الإنترنت يهدد جهود مكافحة «كوفيد-19»