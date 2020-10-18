بيت إسكندر ينظم ورشة عمل حول «كورونا»

ورشة عمل حول جائحة كورونا يستضيفها بيت إسكندر للفنون والثقافة (بوابة الوسط)

انطلقت ببيت إسكندر للفنون والثقافة، السبت، فعاليات ورشة عمل حول جائحة «كورونا» تضم نخبة من الفنانين التشكيليين، في خطوة تحضيرية للمعرض الشامل أواخر هذا الشهر، وكتواصل مع المعارض التي نظمها البيت، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على مخاطر تجاهل تدابير الوقاية من «كوفيد-19»، وملامسة انعكاساته على المستوى النفسي والجسدي.

وقال رياض زبيدة، المدير التنفيدي لبيت إسكندر، إن الهدف من الورشة التي تستمر ثلاثة أيام له شقان الأول هو التبرع بالعائد المادي للأعمال لصالح المصابين بالفيروس عن طريق الهلال الأحمر في شكل كمامات وأدوية... إلخ، كما يخصص الجزء الآخر كدعم مادي للفنانين ومساهمة في تنشيط الحركة الثقافية.

وأضاف قائلا: «إن الورشة هي تحضير لجدارية تجمع كامل هذه الأعمال، وتوثق زمنيا وفنيا لارتدادات كورونا كعلامة تاريخية ومنعطف له ما بعده».

وأشارت الدكتورة إلهام الفرجاني، مدير إدارة النشاط ببيت إسكندر، إلى أن الفكرة في هكذا معارض بدأت مرحليا بفكرة الكمامة، أي التركيز على صورتها مجسمة أو مرسومة، ثم أخذت أبعادا تشكيلية عامة في تجسيدها حياتيا مع إيقاعات التفاعل البشري ووضعيته المحلية والعالمية.

وأوضحت أن الورشة تضم كل الأعمار طلبة وخريجين، تركت لهم حرية الاختيار في تناول موضوع «كورونا» كل حسب رؤيته وذائقته، وصولا إلى جداريتين إحداهما لأعمال فنانين كبار وأخرى للمواهب، وهو ما يسمح لنا بتقييم مستوى الفنانين الشباب وقراءة أعمالهم عبر جدارياتهم بشكل أعمق.

وحول مشاركتها قالت الفنانة رجاء الجبالي إن مضمون لوحتها ناتج من الإحساس بأخطار الوباء، وتحسس لآلام الناس، وهو ما يعكسه عملها الذي يصور أشخاصا تغطي الكمامة كامل وجوههم، مع خلفية قاتمة وضبابية الملامح، تعطيك الشعور بالوجود في نفق مع الإبقاء على أمل للخروج من المأزق يمثله اللون الأصفر في الزاوية، وهي رسالة بوجوب التقيد بالإرشادات الصحية لرؤية الضوء.

تداعيات الصدمة

وألمحت الفنانة فاطمة الفرجاني إلى أن أحد أعمالها يصف حالة الصدمة بالمرض مع بدايات انتشاره أثناء الحرب، فيما تعاين باقي الأعمال توابع تداعياته الصحية والفكرية، وهي كتجربة فنية تمثل إعادة اكتشاف واستنطاق الطاقة الكامنة في مفردات القاموس التشكيلي لديها، ومسيرة كان لا بد من خوضها بكل أبعادها بما تحتويه من مجازفة.

وتوثق التشكيلية مريم الصيد في لوحتها المعبرة عن الحصار أو الحجرالصحي قدرة الإرادة البشرية على الصمود في وجه الوحش الناعم، من خلال الإيحاءات اللونية الراسمة لشخوص أمام السياج وخلفه.

ويرى الفنان مالك القماطي الاتجاه في مشاركته بلمسة واقعية إلى لوحة لا ترصد مضاعفات الكوفيد فقط، بل تتعداها إلى فضاء تعبيري مفتوح يزيح الإطار الزمني للمناسبة، وبذا توظف اللوحة لصالح خطابين محلي وعالمي.

وعبرت الطالبتان في قسم الفنون التشكيلية فاطمة بن روين ونور الهدى حريب أن هذه التجربة مهمة لصقل مخيلتهما التشكيلية، وفرصة للمشاركة في حدث مهم يوثق ويرصد معاناة الإنسان مع جائحة عالمية «كورونا»، نضع فيه رؤيتنا الفكرية واللونية لمجابهتها.

وفي لوحة لها بعنوان «نوتة» تحدثت الفنانة تسنيم محمد التومي عن المغزى الفلسفي في العمل بمرموزه الموسيقي، الذي حاكى معاناة الناس المركبة مع المرض، وهو انقطاع الكهرباء، صورة تبرقها عبر مصباح كيروسين «فنار» وكمامة وليمونتين، مجسدة إمضاءها الذي عايشته واقعا محسوسا وترجمته تشكيليا.

رياض زبيدة المدير التنفيدي لبيت اسكندر (بوابة الوسط)

الفنان مالك القماطي (بوابة الوسط)

الفنانة مريم الصيد (بوابة الوسط)

الدكتورة إلهام الفرجاني، مديرة إدارة النشاط ببيت اسكندر (بوابة الوسط)

الفنانة تسنيم التومي (بوابة الوسط)

الفنانة رجاء الجبالي (بوابة الوسط)

ورشة عمل حول جائحة كورونا يستضيفها بيت إسكندر للفنون والثقافة (بوابة الوسط)

الطالبة فاطمة بن روين (بوابة الوسط)

ورشة عمل حول جائحة كورونا يستضيفها بيت إسكندر للفنون والثقافة (بوابة الوسط)

الفنانة فاطمة الفرجاني (بوابة الوسط)

الطالبة نور الهدى حريب (بوابة الوسط)

ورشة عمل حول جائحة كورونا يستضيفها بيت إسكندر (بوابة الوسط)