وفاة روندا فليمنغ «ملكة التكنيكولور»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 أكتوبر 2020, 02:58 مساء
روندا فليمنغ (الإنترنت)

توفيت الممثلة الأميركية روندا فليمنغ عن عمر 97 عامًا، في سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا، التي قدمت أعمالًا سينمائية عديدة من بينها مثل «Spellbound» و«Gunfight at the OK Corral».

وبشعرها الأحمر الملفت وعينيها الخضراوان، أُطلق على فليمنغ لقب «ملكة التكنيكولور»، وهو اللقب الذي اشتهرت به أيضًا صهباء أخرى في هوليوود، مورين أوهارا.

وأكدت الخبر مساعدتها الشخصية، كارلا سابون لمجلة «فارايتي»، الجمعة، وفق «اليوم السابع».

وأشار هذا اللقب إلى حقيقة أنه مع الاختفاء التدريجي للأبيض والأسود في السينما، تألقت فليمنغ بلون شعرها وعينيها في كل مشهد من المشاهد التي ظهرت فيها.

وحصلت فليمنغ، التي وُلدت في لوس أنجليس العام 1923 لأم كانت تعمل عارضة أزياء وممثلة، على أول دور رئيسي لها حين كانت في أوائل العشرينات من عمرها، في فيلم «Spellbound» للمخرج ألفريد هيتشكوك، وشاركت فيه البطولة إنغريد بيرجمان وجريغوري بيك.

وبمرور السنوات، اكتسبت مزيد الشهرة وقدمت عديد الأفلام مثل «A Connecticut Yankee in King Arthur's Court» عام 1948 و»While the City Sleeps» في 1956، بين أعمال أخرى. وبعيدًا عن التمثيل، برزت فليمنغ لعملها الخيري لصالح الأبحاث ضد السرطان، وهو مرض عانت منه شقيقتها بيفرلي.

كما جذبت حياة فليمينغ الخاصة الأضواء أيضًا، حيث تزوجت ست مرات، وكان زوجها الأخير هو دارول واين كارلسون الذي توفي العام 2017.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عودة إنتاج النفط من حقل الشرارة تربك خطط «أوبك+»
ليبيا
250 ألف طفل في خطر.. «الصحة العالمية» تحذر من نفاد 4 لقاحات «ضرورية» في ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: بعد ماراثون تمهيدي.. الملف الليبي الرحال يحط أخيرا في تونس
ليبيا
النيابة الفرنسية توجه تهمة «تشكيل عصابة إجرامية» للرئيس الأسبق ساركوزي
دولى
وصول أول رحلة من طرابلس إلى بنغازي بعد توقف عامين
ليبيا
العدد 256 من جريدة «الوسط»: تونس وجهة حوار الفرقاء.. ومطالب الشباب في«تويوه»
ليبيا
«داخلية الوفاق» تعلن ضبط متهم بجلب تسعة ملايين قرص مخدر
ليبيا
«داخلية الوفاق» تبحث شراء طائرات للبحث والانقاذ ومراقبة الحدود من «إيرباص»
ليبيا
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على «طباخ بوتين» لدعمه نشاط «فاغنر» في ليبيا
ليبيا
البعثة الأممية تفتح حوارا مع الشباب الليبي
ليبيا
غسان سلامة ينفي تقديم استقالة من رئاسة البعثة الأممية تحت «ضغط دولي»
ليبيا
رابطة الدوري الإيطالي تعتبر يوفنتوس فائزًا.. وخصم نقطة من نابولي
رياضة عالمية
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يجب وضع قناع على طفلك الرضيع لوقايته من «كورونا»؟