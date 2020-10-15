«بيروت 6:07» تحية إلى الذي رحلوا ولم ولن يُنسوا

بوستر مسلسل "بيروت 6:07" (خاص لـ بوابة الوسط)

يبدأ عرض المسلسل التلفزيوني «بيروت 6:07» على «شاهد VIP» اعتبارًا من السبت 17 أكتوبر في تمام الساعة 06:07 دقائق. فيما يبدأ عرضه على قناة MBC4 اعتبارًا من 22 نوفمبر، تزامنا مع عيد الاستقلال اللبناني.

لحظات عصيبة لن تُنسى في تاريخ لبنان الحديث! أنها تمام الساعة 06:07 مساءً بتوقيت بيروت، يوم الثلاثاء 4 أغسطس. وقع الانفجار في أعقاب الأحداث المتسارعة والمتعاقبة التي حصلت في بيروت خلال صيف 2020. عندما قرأنا أسماء الضحايا والمفقودين ممّن فقدوا أرواحهم الغالية في ذلك الانفجار، ورأينا وجوههم وصورهم، علمنا يقينًا أن أولئك الأشخاص لم ولن يكونوا مجرّد أرقام في سجلات.. وهم كذلك ليسوا بشهداء عاديين.. لم يكن أي منهم جنديًا في حالة حرب، أو حتى إرهابيا في مهمة انتحارية.. إذ إن هؤلاء الأشخاص هم بكل بساطة ضحايا مدنيون أبرياء.. أُزهِقت مئات الأرواح بوحشية، وأُصيب الآلاف، فيما لا يزال كثيرون في عداد المفقودين. هكذا سيبقى جميعهم خالدين في وجداننا وذاكرتنا بما في ذلك الأجيال القادمة، بحسب صناع المسلسل.

«بيروت 6:07» هو مسلسل تلفزيوني هادف، من إنتاج شركة «أيماجيك جروب»، أُريد له أن يكون تكريمًا لأرواح الضحايا والمفقودين، ووقوفًا عند الخسائر المادية والمعنوية الهائلة من جرّاء انفجار مرفأ بيروت، وذلك ضمن 15 قصة قصيرة مستوحاة من أحداث واقعية وأشخاص حقيقيين.

تعتمد حبكة الحلقات على رواية الأحداث المختلفة التي وقعت قُبيل الانفجار وبعده، حيث تمتد كل قصة لنحو 7 دقائق تحت إدارة مخرج مختلف لكل حلقة من حلقات العمل التي بذل الجميع فيها أقصى جهودهم، بلا مقابل وأُجور. بموازاة ذلك، شهد هذا المشروع المُشترك توفير إمكانات الإنتاج ومعدّاته مجانًا من قِبل FINALCUT EQUIPPED، فيما قامت «مجموعة MBC» ومنصّة «شاهدVIP» المنضوية تحت مظلتها بتغطية تكاليف طواقم الإنتاج والتصوير.

من المخرجين المشاركين في المسلسل، إنغريد بواب، مازن فايد، كارل حديفه، كارولين لبكي، إيميلي صليلاتي، وسيم سكر، ساندرين زينون.