بالصور: نجوم الفن يشاركون في تشييع جنازة النجم محمود ياسين

من جنازة الفنان الراحل محمود ياسين (خاص لـ بوابة الوسط)

شيعت جنازة الفنان المصري الكبير محمود ياسين بعد ظهر الخميس، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد (غرب القاهرة)، بحضور أسرته الفنانة شهيرة، ونجله السيناريست عمرو محمود ياسين، وابنته الفنانة رانيا محمود ياسين وزوجها الفنان محمد رياض ونجلها، إضافة إلى مشاركة عدد كبير من نجوم الفن.

حضر الجنازة من نجوم الفن محمود حميدة، أحمد السقا، حسين فهمي، خالد النبوي، عزت العلايلي، هاني سلامة، رشوان توفيق، عماد رشاد، منير مكرم، أحمد العوضي، المنتج محسن علم الدين، عزت العلايلي، كمال أبورية، أشرف زكي، أشرف عبدالغفور، رشوان توفيق، والمخرج مصطفى فكري وعبدالله مشرف، السيناريست أيمن بهجت قمر، السيناريست عمرو سمير عاطف، وعمرو الليثي.

كما حضر الجنازة الفنانات نادية الجندي، إلهام شاهين، دلال عبدالعزيز، حنان مطاوع، بشرى، سهير المرشدي، وفاء عامر، لبلبة، لقاء سويدان، دنيا عبدالعزيز، بوسي شلبي، منة بدر تيسير.

ورحل الفنان الكبير محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع مع المرض.

من جنازة الفنان الراحل محمود ياسين (خاص لـ بوابة الوسط)

من جنازة الفنان الراحل محمود ياسين (خاص لـ بوابة الوسط)

من جنازة الفنان الراحل محمود ياسين (خاص لـ بوابة الوسط)

من جنازة الفنان الراحل محمود ياسين (خاص لـ بوابة الوسط)