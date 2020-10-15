بيع مخطوط نادر لشكسبير مقابل 10 ملايين دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أكتوبر 2020, 12:13 مساء
بيع مخطوط نادر لشكسبير (أرشيفية:انترنت)

 بيعت مخطوطة نادرة للكاتب المسرحي شكسبير مقابل 10 ملايين دولار، لتصبح أغلى عمل أدبي يتم عرضه في مزاد.

وذكرت دار المزادات «كريستيز» أن المجموعة المكونة من 36 مسرحية، والتي نُشرت بعد وقت قصير من وفاة الكاتب المسرحي شكسبير، هي واحدة من خمس نسخ كاملة فقط لا تزال في حيازة الأفراد، وفقا لموقع «سي أن أن».

تعد الورقة الأولى من أهم مجموعات الأدب في اللغة الإنجليزية، تحتوي على 18 عملاً لم يكن مطبوعا من قبل، وكان من الممكن أن تضيع في التاريخ.

نُشر الكتاب العام 1623 من قبل الممثلين جون همنغ وهنري كونديل، أصدقاء الكاتب المسرحي الإنجليزي، ويحمل الكتاب رسميا عنوان «الكوميديا ​​والتاريخ والمآسي» استنادًا إلى الأنواع الثلاثة التي استخدمها الزوجان لتصنيف المسرحيات.

وكانت النسخة التي بيعت هي أول نسخة كاملة تظهر في مزاد منذ أن بيعت واحدة مقابل 6.1 مليون دولار في العام 2001، وطُرحت للبيع من قبل كلية ميلز في أوكلاند بكاليفورنيا، التي احتفظت بالعنصر في مجموعتها منذ العام 1977حتى الآن.

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