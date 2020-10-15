افتتاح «عد تنازلي» على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية الخميس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أكتوبر 2020, 09:46 صباحا
الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح المصري (خاص لـ بوابة الوسط)

يفتتح العرض المسرحي «عد تنازلي» بدءا من الخميس، ويستمر الجمعة والسبت، على مسرح بيرم التونسي «وسط الإسكندرية» في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

العرض يأتي تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، وضمن مبادرة «المؤلف المصري» التي أطلقها البيت الفني للمسرح المصري بقيادة الفنان إسماعيل مختار، والتي تقيمها فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح بقيادة المخرج محمد مرسي.

تدور أحداث العرض حول جهود الأطباء في فترات الأزمات والأوبئة وكم التضحيات والمعاناة التي يمرون بها في سبيل إنقاذ البشرية.

«عد تنازلي» بطولة مؤمن نايل وآثار وحيد وعادل سعيد، ديكور دنيا عزيز، إضاءة أحمد طارق، موسيقى معتز مجدي، العرض من تأليف وإخراج أشرف علي.

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