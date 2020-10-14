أحمد عصام يكشف عن بوستر مسلسله الجديد «طلقتك نفسي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أكتوبر 2020, 05:03 مساء
بوستر مسلسل «طلقتك نفسي» (خاص لـ بوابة الوسط)

نشر الفنان المصري أحمد عصام عبر حسابه الشخصي على «إنستغرام» بوستر مسلسله الجديد «طلقتك نفسي»، المقرر عرضه 19 أكتوبر الجاري على قناة النهار.

وتفاعل عدد من الفنانين مع صورة البوستر، وعلق الفنان تامر حسني قائلا: «أفيش جميل ولوك مميز»، عبرت الفنانة المغربية رجاء قصابني عن إعجابها بالأفيش، قائلة: «أفيش وبوستر روعة».

كما عبر عن إعجابه أيضا الفنان غاني القباج، وكتب: «بوستر رائع كل التوفيق».

مسلسل «طلقتك نفسي» من بطولة أحمد عصام وهاجر أحمد وميدو عادل ونانسي صلاح ومحمد مهران وكارولين عزمي، ضيوف الشرف بيومي فؤاد ونهال عنبر، إنتاج أحمد مجدي، وإخراج محمد النقلي.

المسلسل قصة أحمد عصام، سيناريو وحوار أحمد عصام وأحمد صبحي.

وتدور أحداث المسلسل حول ظاهرة الطلاق التي انتشرت بشكل كبير في وقتنا الحالي، ويستعرض العمل أغرب أسباب الطلاق من خيانة أو كذب أو تدخل الأهل وغيرها من الأسباب، والنتيجة غالبا تكون بكلمة سهلة النطق لكن صعبة العواقب، إذ يقع ضحيتها غالبا الأولاد، ويتوقف عليه مصير عائلة بأكملها.

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