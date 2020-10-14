«شمعة».. فيلم قصير للمخرج فرج الشطشاط

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الأربعاء 14 أكتوبر 2020, 03:50 مساء
ملصق دعائي للفيلم «شمعة». (الوسط)

يستعد المخرج والكاتب فرج الشطشاط للبدء بتصوير فيلم قصير في مدينة طبرق بعنوان «شمعة» ومن بطولة الفنان جمال الفريخ.

وقال المخرج فرج الشطشاط لـ«بوابة الوسط» الأربعاء «الفيلم هو نافذة على مراحل عديدة عاشها المواطن الليبي من خلال عرض سينمائي في مناطق أقرب للعمق».
 
وأضاف: «الفيلم لا يتجاوز العشر دقائق وبطولة الفنان الكبير جمال الفريخ واحداث الفيلم تدور في غرفة واحدة».

يذكر أن  المخرج فرج الشطشاط خريج جامعة بنغازي قسم الإعلام ومدير مختبر الابداع الليبي الثقافي، كما قام بكتابة واخراج عدد من الافلام منها عن السيرة الذاتية لمؤسس المسرح الليبي الفنان محمدعبدالهادي وفيلم عن الفنان علي الشعالية وفيلم اخر قصير بعنوان «وجه آخر» والذي شارك به في مهرجان مزدة، حيث أنتجت جميع هذه الافلام تحت مظلة مختبر الابداع الليبي والثقافي.

المخرج فرج الشطشاط. (الوسط)
الفنان جمال الفريخ. (تصوير: أحمد العريبي)
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