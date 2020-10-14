المخرج الليبي سعد المغربي مديرا فنيا لمهرجان السينما والفن لذوي الإعاقة بالقاهرة

شعار مهرجان الدولي للسينما والفن لذوي الإعاقة بالقاهرة. (الإنترنت)

كلفت اللجنة المنظمة المهرجان الدولي للسينما والفن لذوي الإعاقة المخرج الليبي سعد المغربي مديرا فنيا للمهرجان في دورته الثانية، والذي سيقام في جمهورية مصر في شهر نوفمبر المقبل، بمشاركة 25 دولة من مختلف قارات العالم.

وقال المخرج سعد المغربي لـ«بوابة الوسط» الأربعاء «مهمة المدير الفني للمهرجان اختيار رؤساء لجان التحكيم لمسابقات الأفلام والمسرح والفنون التشكيلية، والتواصل مع المخرجين والمنتجين العرب والأجانب الراغبين في المشاركة في المهرجان».

وأضاف: «كذلك التواصل مع المسرحيين الراغبين في المشاركة على أن تكون ثلاث دول من خارج جمهورية مصر العربية، وعلى أن يكون عدد المشاركين بالمسرحية الواحدة لا يتجاوز الخمسة أفراد بالإضافة إلى مسرحيتين من مصر».

ولفت المغربي إلى أنه ستكون هناك مشاركة أيضا من «الفنانين التشكيليين من ذوي الإعاقة بدول العالم العربي والدول الأجنبية للمشاركة بلوحاتهم، على أن يكون الوافدون من خمس دول عربية وأجنبية، وأن تكون مشاركة كل فنان بثلاث لوحات».

شروط المشاركة في المهرجان

ونوه المخرج سعد المغربي إلى أنه من شروط المشاركة في المهرجان بالنسبة للعروض السينمائية أن «لا يتجاوز مشروع الفيلم القصير 30 دقيقة والفيلم التسجيلي 20 دقيقة والفيلم السينمائي ألا يزيد على 90 دقيقة وجميع الأعمال العربية أن تكون مترجمة إلى اللغة الإنجليزية»، مضيفًا: «أما جوائز العروض السينمائية فهي جائزة أفضل فيلم سينمائي، وهي عبارة عن 10 آلاف جنيه مصري ودرع المهرجان، وجائزة أفضل فيلم روائي وهي عبارة عن 5 آلاف جنيه مصري ودرع المهرجان، وجائزة أفضل فيلم وثائقي 3 آلاف جنيه مصري ودرع المهرجان».

أما العروض المسرحية فقال المغربي «يجب أن تكون جميع العروض المقدمة من أو عن فئة ذوي الإعاقة، وعلى ألا يزيد وقت عرض المسرحية على 45 دقيقة، والجوائز لهذا الجزء هي جائزة أفضل مسرحية عبارة عن 10 آلاف جنيه مصري ودرع المهرجان، وجائزة أفضل نص مسرحي 5 آلاف جنيه مصري ودرع المهرجان، وجائزة أفضل إخراج مسرحي 3 آلاف جنيه مصري ودرع المهرجان».

وبالنسبة لمعرض الفن التشكيلي فذكر المغربي أن «كل الأعمال المقدمة سوف تكون معالجة لقضية ذوي الإعاقة أو من إبداع ذوي الإعاقة، ولهذا الجانب لجنة تحكيم خاصة به ولا يشترط العمر للتقدم لهذه المسابقة، ويجب أن ترفق اللوحة المقدمة بتصريح بالعرض مع سيرة ذاتية للمشترك، والجوائز لمعرض الفن التشكيلي جائزة أفضل لوحة تشكيلية، وهي عبارة عن 5 آلاف جنيه مصري ودرع المهرجان».

يذكر أن مدة المهرجان خمسة أيام، يوم للافتتاح ويوم للاختتام وثلاثة أيام للعروض والندوات والمعرض على هامش المهرجان.