«بهية» تودع «ياسين».. الموت يكتب آخر مشاهد «بطل» السينما المصرية

محمود ياسين (أرشيفية: الإنترنت)

فقد الوسط الفني والثقاف، الفنان المصري الكبير، محمود ياسين، الذي توفي صباح الأربعاء بعد صراع مع المرض لسنوات، عن عمر يناهز 79 عاما، تاركا إرثا ضخما من الأعمال الفنية التي شكلت جزءا من وجدان المصريين والعرب بشكل عام.

زوجته الفنانة شهيرة، كشفت تفاصيل الحالة الصحية للفنان الراحل، في مداخلة تليفونية ببرنامج التاسعة على التليفزيون المصري، قائلة: إن زوجها الفنان محمود ياسين ، كان يعاني من آلام بمنطقة الحوض بعد تعرضه لكسر في الحوض، وفق «الأهرام».

وأوضحت أنه أصيب بانسداد في بعض شرايين المخ، الخاصة بالذاكرة والكلام والحركة، مما أدى إلى إصابته بمرض الزهايمر منذ العام 2014.

طالع: وفاة الفنان المصري محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عاما

ومن التفاصيل التي كشفتها شهيرة أن آخر ما تذكره عن وفاة زملائه كان في وفاة الفنان نور الشريف، في 2015، وكان واعيًا به ولكن من بعدها أخفيت عليه أخبار وفاة زملائه خوفًا على صحته النفسية، وكذلك لعدم قدرته، ومنها وفاة الفنان محمود عبدالعزيز، وفاروق الفيشاوي.

وأشارت إلى أن ياسين كان يتذكر بعض زملائه المؤثرين في حياته بعد تفكير، ومنهم محمود عبدالعزيز، ورجاء الجداوي، الذي تحدث معها بعد أن تذكرها وتسبب في بكائها من الفرحة، ونفس الحال مع الراحلة نادية لطفي، ولكنه لا يستطيع تذكر الجميع أو مقابلتهم.

وقدم الفنان الراحل محمود ياسين أعمالًا كبيرة من أبرزها، فيلم «الرصاصة لا تزال في جيبي»، والذي يروي قصصا من حرب أكتوبر، وفيلم «شيء من الخوف»، الذي يعد إحدى علامات السينما المصرية، بالإضافة إلى فيلم «أفواه وأرانب»، و«الخيط الرفيع»، كما قدم العديد من الأعمال الدرامية التي تأثر بها الجمهور، ولعل من أبرزها مسلسل «العصيان» وغيرها الكثير من الأعمال خلال رحلته الفنية.

وكانت آخر أعماله في فيلم «جدو حبيبي»، في 2012، وكان من المقرر أن يشارك في مسلسل «صاحبة السعادة» مع عادل إمام في 2014، ولكن لم يستطع استكمال العمل بسبب بداية معاناته مع المرض والزهايمر، والذي جعله يبتعد عن الأضواء منذ ذلك الوقت.

وتزوج الفنان الراحل محمود ياسين من الفنانة شهيرة بعد قصة حب، وأنجب منها رانيا، وعمرو محمود ياسين، اللذين اقتحما عالم الفن، واحترف أيضا عمرو، التأليف، وأصبح مؤلفًا للعديد من الأعمال الفنية الناجحة.

وكتب الفنان عمرو محمود ياسين، عبر صفحته على « فيسبوك»: «توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين .. إنا لله وإنا إليه راجعون».