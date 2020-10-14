تكريم إلهام شاهين من مهرجان «أسوان الدولي لأفلام المرأة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أكتوبر 2020, 01:15 مساء
الفنانة المصرية إلهام شاهين (أرشيفية: الإنترنت)

اختارت إدارة مهرجان «أسوان الدولي لأفلام المرأة»، النجمة إلهام شاهين لتكريمها في الدورة الخامسة للمهرجان، التي ستعقد في شهر فبراير المقبل، حيث سيتم منحها جائزة «إيزيس للإنجاز» تقديرًا لمشوارها السينمائي الطويل، الذي قدمت خلاله عشرات الأفلام المهمة التي عبرت عن قضايا المرأة بصدق وواقعية.

وقالت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس مجلس أمناء المهرجان، إن إلهام شاهين واحدة من أهم نجمات السينما المصرية اللاتي عبرن عن مشاكل المرأة المصرية في مجموعة كبيرة من الأفلام التي ستبقى طويلا في ذاكرة الفن السابع، حيث طرحت قضايا تتعلق بنماذج مختلفة للمرأة من كافة الطبقات والشرائح الاجتماعية.

وأضافت التلاوي: «إلهام شاهين تعتبر نموذجا للنجمة الموهوبة التي تدرك أهمية السينما في التأثير علي ثقافة المجتمع، وتحرص على مواصلة العطاء على الشاشة الفضية رغم الظروف الصعبة التي تواجه الصناعة، كما أنها تخوض في كثير من الأحيان مغامرات إنتاجية تغرد بها خارج تيار السينما السائد، فهي لا تبحث عن المكسب المادي بقدر ما تسعى لتقديم أعمالا ذات قيمة فنية رفيعة».

وأشارت رئيس مجلس أمناء مهرجان «أسوان»، إلى أن إلهام شاهين تعتبر امتداد لجيل الممثلات الرائدات في السينما المصرية، فهي تشبههن في تبنيها لطرح قضايا اجتماعية تمس شريحة كبيرة من المصريين.

وقالت السفيرة ميرفت التلاوي: «كما يحسب لإلهام شاهين أنها كانت صاحبة مواقف جريئة في مواجهة قوي الظلام وتيارات الإسلام السياسي التي حاولت أن تعبث بالفن والثقافة».

يشار إلى أن إلهام شاهين كانت الرئيس الشرفي لمهرجان «أسوان الدولي لأفلام المرأة» في دورته الأولى، وحصدت عبر مشوارها السينمائي الطويل العديد من الجوائز، وقدمت أفلاما مهمة من أبرزها «البرىء» و«الهلفوت» و«موعد مع الرئيس» و«يا دنيا يا غرامي» و«سوق المتعة» و«لحم رخيص» و«واحد صفر» و«خالي من الكوليسترول» و«يوم للستات»، فيما تنتظر عرض أحدث أفلامها «حظر تجول» في المسابقة الرسمية لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي».

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