رنا رئيس: سعيدة بنجاحي في «ليالينا 80».. وأستعد لـ«جمال الحريم»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020, 03:40 مساء
رنا تشارك في بطولة مسلسل «نجيب زاهي زركش» أمام يحيى الفخراني (خاص لـ بوابة الوسط)

كشفت الممثلة المصرية الشابة رنا رئيس أن المخرج أحمد صالح هو من رشحها للاشتراك في مسلسل «ليالينا 80» الذي عرض في رمضان الماضي.

وأشارت إلى أنها استعدت لدور «جميلة» التي تفقد بصرها على أثر حادث مروري، بالتدريب الشخصي لمدة 22 يوما من خلال تغمية عينيها وهي تمشي داخل بيتها، وكيف تتعامل مع المحيطين بها دون رؤيتهم، وكذلك المشي داخل الطرقات الداخلية لحديقة الحي الخاص الذي تعيش فيه.

وأعربت الممثلة الشابة عن سعادتها أيضا بالمشاركة في رمضان الماضي من خلال مسلسل «سلطانة المعز» بطولة النجمة غادة عبدالرازق، مشيرة إلى أن من رشحها للدور هو المنتج ممدوح شاهين بعد تألقها في مسلسل «شبر مية»، وفقا لبيان.

ورغم انتشار فيروس «كورونا» فإن رنا شاركت في أول مسلسل يلقي الضوء على هذا المرض من خلال مسلسل «الحرامي» الذي أذيع على منصة «شاهد».

وأشارت إلى أن هذه التجربة كانت رائعة جدًا، وشعرت أنها وسط عائلتها الثانية مع أبطاله رانيا يوسف وبيومي فؤاد وأحمد داش وكارولين عزمي وبيرلا، والمخرج محمد سلامة.

وتستعد رنا لتجسيد شخصية «تلا» في مسلسل «جمال الحريم» وهو مسلسل طويل مكون من 45 حلقة من إنتاج سينرجي، وبطولة نور اللبنانية، وكذلك أعلنت مشاركتها في رمضان 2021 من خلال مسلسل «نجيب زاهي زركش» أمام الفنان القدير يحيى الفخراني من إخراج شادي الفخراني، وهو مسلسل اجتماعي لايت كوميدي، وتجسد رنا خلاله شخصية «نانسي».

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