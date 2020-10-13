اللبنانية أنجيلا مراد تستعد لتصوير «تاء التأنيث»

الإعلامية والفنانة اللبنانية أنجيلا مراد (خاص لـ بوابة الوسط)

تستعد الفنانة اللبنانية أنجيلا مراد لتصوير فيلمها الروائي القصير «تاء التأنيث»، الذي حمل البوستر الخاص به كلمات «في المرأة امرأة أخرى، تستيقظ فقط حين تنكسر».

الفيلم من كتابتها وإخراجها بالإضافة إلى أنها ستلعب دور البطولة مع مجموعة من الوجوه الجديدة في مجال التمثيل، ومن المقرر طرح البرومو الأول للعمل عبر المنصات الاجتماعية في شهر ديسمبر المقبل.

وكشفت أنجيلا أن الفيلم من المقرر أن ينافس في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية في العالم.

أنجيلا مراد هي إعلامية وشاعرة ومخرجة لبنانية، تخرجت في الجامعة اليسوعية ببيروت، قسم الإخراج والتمثيل.

بوستر فيلم "تاء التأثيث للفنانة اللبنانية أنجيلا مراد (خاص لـ بوابة الوسط)