فوز فيلم «بيك نعيش» بجائزة مهرجان مالمو للسينما العربية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020, 11:33 صباحا
فوز فيلم «بيك نعيش» بجائزة مهرجان مالمو للسينما العربية (أرشيفية:انترنت)

فاز فيلم «بيك نعيش» للمخرج التونسي مهدي برصاوي بجائزة أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان مالمو للسينما العربية بدورته العاشرة، التي اختتمت الإثنين في السويد.

ويتناول الفيلم قصة زوج وزوجة يتعرض ابنهما للإصابة بالرصاص خلال هجوم إرهابي مما يستدعي نقل كبد له، وبعد إجراء الفحوص اللازمة يكتشف الزوج أن الابن ليس ابنه، مما يحدث شرخا في علاقته بزوجته، لكن هذا لا يثنيه عن محاولة إنقاذ حياته، وفقا لوكالة «رويترز».

وفازت التونسية نجلاء بن عبدالله بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم، كما فاز المصري محمد حاتم بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «لما بنتولد»، وفي المسابقة ذاتها فاز السوداني أمجد أبو العلاء بجائزة أفضل إخراج عن فيلمه «ستموت في العشرين»، بطولة مصطفى شحاتة، وإسلام مبارك، فيما ذهبت جائزة السيناريو للمصرية الراحلة نادين شمس الدين، عن فيلمها «لما بنتولد»، إخراج تامر عزت.

وحصد فيلم «الحديث عن الأشجار» للمخرج السوداني صهيب قسم الباري، جائزة أفضل فيلم وثائقي، إضافة إلى جائزة الجمهور.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة فاز الفيلم المصري «والله تستاهل يا قلبي» للمخرجة لمياء إدريس، فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم «ثلاثة مخارج منطقية» للمخرج الدنماركي من أصل فلسطيني مهدي فليفل، كما نوهت اللجنة بفيلمي «أمي» للبناني وسيم جعجع و«فخ» للمصرية ندى رياض.

وأعلن مؤسس ورئيس المهرجان محمد قبلاوي عن تغيير الموعد الدوري للمهرجان الذي تأسس في 2011، ليقام سنويا في أبريل بدلا من شهر أكتوبر.

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