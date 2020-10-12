شمس الكويتية توضح الفرق بين الغزل والتحرش في «قعدة رجالة»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أكتوبر 2020, 05:00 مساء
شمس الكويتية في كواليس برنامج «قعدة رجالة» (خاص لـ بوابة الوسط)

في حلقة جريئة ببرنامج «قعدة رجالة» واجهت الفنانة شمس الكويتية دوافع التحرش، ودافعت عن النساء التي يتم التحرش بها بدافع وجهة نظر الرجل، ودافعت أيضًا عن الرجال الذين يواجهون اتهامات بأنهم متحرشون، وهم لم يفعلوا شيئًا سوى التغزّل.

واعترفت شمس أنها تغزّلت من قبل في رجل أعجبها، وأقرّت أن التحرش لا يعتبر وجهة نظر بل مسألة أخلاقيات باحتة، وأن المرأة التي تعتبر الغزل تحرّش، فهي لديها نقص، لأن المرأة تتزين وتتجمل لنفسها أولًا.

ويعتبر برنامج «قعدة رجالة» هو أولى الإنتاجات الأصلية لـ OSN، وحصد جزأيه الأول والثاني على مشاهدات تجاوزت الـ 60 مليون مشاهدة. وأطلق الموسم الثالث مع 3 مضيفين جدد، هم قيس الشيخ نجيب ونيقولا معوض وخالد سليم، ومن إخراج هيثم عزو وإنتاج سالي والي "Sproductions" حيث سيستضيفون في كل حلقة واحدة من ألمع نجمات الصف الأول بأسلوب درامي وأحيانًا مشاغب، يستعرضون من خلاله وجهات نظر ذكورية حول قضايا مختلفة للحصول على ردود فعل عفوية وجريئة في معظم الأحيان من الضيفات.

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