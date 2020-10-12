«ريسايكل» خلال أيام على مسرح «الطليعة» بالقاهرة

الفنان شادي سرور مدير فرقة «مسرح الطليعة» بالبيت الفني للمسرح (خاص لـ بوابة الوسط)

كشف الفنان المصري شادي سرور مدير فرقة «مسرح الطليعة» بالبيت الفني للمسرح أن الفرقة تجري حاليا البروفات النهائية استعدادا لافتتاح عرض «ريسايكل» من إخراج محمد الصغير، وذلك على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة خلال أيام.

العرض هو نتاج ورشة الارتجال بمسرح الطليعة التي أقيمت قبل أزمة «كورونا» ولمدة أربعة أشهر، قام بالتدريب فيها محمد الصغير، ومناضل عنتر، وأحمد حمدي رؤوف، وسما إبراهيم، ومصطفى سليم، حيث توقفت أثناء الأزمة، لتعود مرة أخرى عقب تخفيف الإجراءات الاحترازية.

«ريسايكل» يتناول إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيته، وهل من الممكن أن يعود لإنسانيته مرة أخرى، من خلال مجموعة من الإسكتشات، موسيقى أحمد حمدي رؤوف، دراما حركية مناضل عنتر، أزياء عبير البدراوي، صياغة وإخراج محمد الصغير.