فرقة «كوين» تعود إلى صدارة الألبومات بإنجلترا بعد 25 عاما

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أكتوبر 2020, 02:10 مساء
فرقة «كوين» تعود إلى صدارة الألبومات بإنجلترا بعد 25 عاما (أرشيفية:انترنت)

عادت فرقة «كوين» لموسيقى الروك للمركز الأول على مخطط ألبومات إنجلترا من جديد، ويبدو أن تعاون فرقة «كوين» البريطانية مع المغنى الأميركي آدم لامبيرت في ألبوم «لايف أروند ذا ورلد» كان وثيقة جديدة للنجاح، حيث حصدت الإشادات من قبل المعنيين بالموسيقى والغناء من حول العالم، فقد تصدر «كوين وآدم لامبرت» قائمة أفضل الألبومات في إنجلترا لهذا الأسبوع.

وأشار موقع «شارتس» إلى أن الألبوم المتصدر لهذا الأسبوع هو أول ألبوم في الصدارة لفرقة كوين منذ 25 عاما، وفقا لموقع «اليوم السابع».

وعلق لامبيرت عن تصدره هذه القائمة: «أشعر بسعادة غامرة لأننا رقم 1، أنا من أكثر الأشخاص حظا في العالم لأتمكن من العمل مع براين وروجر، ويسعدني أن يستمتع الناس بهذا الألبوم، واحتفالنا بأيقونة الموسيقى كوين بعد كل هذه السنوات هو أمر مذهل».

وسيطرت فرقة الفتيات الكورية الجنوبية «بلاك بنك» على المركز الثاني هذا الأسبوع بألبومهن الأول باللغة الكورية بعنوان «ذا ألبوم»، أما المركز الثالث فكان من نصيب ألبوم «وات ذا ستوري.. مورنغ غلوري» لفرقة الروك الشهيرة «أوسيس».

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