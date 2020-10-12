«نتفليكس» تعرض أول فيلم تشويق هوليوودي باللغة العربية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أكتوبر 2020, 12:55 مساء
«نتفليكس» تعرض أول فيلم تشويق هوليوودي باللغة العربية (أرشيفية:انترنت)

حصلت شبكة «نتفليكس» على حقوق عرض فيلم «الموصل» حصريا، بعد عرضه لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي 2019، كما عرض في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

ويعد الفيلم أول فيلم تشويق هوليوودي صوّر بالكامل باللغة العربية، ويروي فيلم «الموصل» القصة الحقيقية لمجموعة من الرجال العراقيين الذين قاتلوا «داعش» عندما استولت الجماعة الإرهابية على منازلهم ومدينتهم، وفقا لموقع اليوم السابع.

ويركز الفيلم على فريق نينوى، وهو وحدة شرطة منشقة شنت عملية حرب عصابات ضد «داعش» في صراع يائس لإنقاذ مدينتهم، الواقعة في شمال العراق، والفيلم مستوحى من مقال لوك موغيلسن العام 2017 بعنوان «ذا دسبرت باتل تو دستوروي داعش».
 

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