أشرف عبدالباقي يعود إلى السينما بـ«سقراط ونبيلة»

أشرف عبدالباقي افتتح أخيرا مسرحيته الجديدة "اللوكاندة" (أرشيفية: الإنترنت)

بدأ المخرج هشام الشافعي تصوير المشاهد الأولى لفيلم «سقراط ونبيلة»، إنتاج شركة «نيوبيكتشر»، وتأليف عبدالفتاح كمال، وبطولة أشرف عبدالباقي وأحمد فتحي وشريف أبوهميلة ومحمد فهيم والراقصة دينا وسامي مغاوري ومحمد عبدالعظيم والوجه الجديد ملك والوجه الجديد فادي أشرف.

تدور أحداث الفيلم، الذي يعود بأشرف عبدالباقي إلى السينما بعد غياب طويل، في إطار كوميدي اجتماعي حول شاب وفتاة يفصلهما المستوى الاجتماعي لكن تجمعهما رؤية متقاربة للعالم تتصادم مع رؤية الجيل الأكبر المتمثل في والديهما، فيما يحاول كل من الشاب والفتاة أن يثبت ذاته في مواجهة رغبات أبيه السلطوية، كل بطريقته.

وقال المخرج هشام الشافعي إن الفيلم يعتمد على كوميديا الموقف، وسيتم تصوير أغلب مشاهده خارجيا في شوارع مدينتي القاهرة و6 أكتوبر، مشيرا إلى أنه متفائل بتجربته مع الفنان الكبير أشرف عبدالباقي لأنه صاحب تاريخ طويل في عالم الكوميديا.

وأشار الشافعي إلى أن شركة «نيوبيكتشر» وفرت كل الإمكانات الممكنة لكي يخرج الفيلم بأفضل صورة، موضحا أن التحضير للتصوير استغرق نحو شهرين.