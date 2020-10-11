ندى أبو فرحات تدافع عن حقوق المرأة اللبنانية

الفنانة اللبنانية ندى أبو فرحات (خاص لـ بوابة الوسط)

انتهت الفنانة اللبنانية ندى أبو فرحات من تصوير فيديو كليب بعنوان «خلص»، الذي أنتج خصيصا لدعم حقوق المرأة اللبنانية، وهي حملة كبيرة بدأت هناك وتحمل الاسم نفسه.

الأغنية من كلمات دوللي خباز وغناء كارول صقر، ومن تلحين أديب ديب، توزيع جوزيف سمعان وماسترينغ هادي شرارة، إخراج نور طربي إشراف ألين باز.

وتقول دوللي خباز إن الأغنية لدعم حق المرأة اللبنانية وحقوقها المدنية مع وجود الزواج الديني، فهم هنا يدعون لزواج ديني وحقوق مدنية.

قصة الفيديو كليب تدور حول معاناة المرأة اللبنانية في المحاكم واضطرارها إلى التنازل عن حقوقها وأملاكها في سبيل الاحتفاظ بأولادها.

ندى يعرض لها حاليا مسلسل «أولاد آدم» عبر مجموعة قنوات «إم بي سي»، ويحقق نجاحا كبيرا في عرضه الثاني بعد رمضان، وتلعب فيه دور «زينة»، وهي امرأة ترتكب جريمة قتل وتدخل السجن بحكم مؤبد. وهناك تدرك واقع عالم آخر فتعاني الأمرين مع زميلة لها «عدلا» التي تجسد دورها الممثلة كارول عبود. وهناك تبدأ «زينة» تحديات لم يسبق أن تخيلتها ما يولد أجواء تشويقية جميلة.

ندى شاركت من قبل في لجنة تحكيم المسابقة العربية بمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، وحصدت من قبل جائزة أفضل ممثلة سينمائية من مهرجان «دبي السينمائي الدولي» عن دورها في الفيلم اللبناني «تحت القصف».