ندى أبو فرحات تدافع عن حقوق المرأة اللبنانية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أكتوبر 2020, 03:50 مساء
الفنانة اللبنانية ندى أبو فرحات (خاص لـ بوابة الوسط)

انتهت الفنانة اللبنانية ندى أبو فرحات من تصوير فيديو كليب بعنوان «خلص»، الذي أنتج خصيصا لدعم حقوق المرأة اللبنانية، وهي حملة كبيرة بدأت هناك وتحمل الاسم نفسه.

الأغنية من كلمات دوللي خباز وغناء كارول صقر، ومن تلحين أديب ديب، توزيع جوزيف سمعان وماسترينغ هادي شرارة، إخراج نور طربي إشراف ألين باز.

وتقول دوللي خباز إن الأغنية لدعم حق المرأة اللبنانية وحقوقها المدنية مع وجود الزواج الديني، فهم هنا يدعون لزواج ديني وحقوق مدنية.

قصة الفيديو كليب تدور حول معاناة المرأة اللبنانية في المحاكم واضطرارها إلى التنازل عن حقوقها وأملاكها في سبيل الاحتفاظ بأولادها.

ندى يعرض لها حاليا مسلسل «أولاد آدم» عبر مجموعة قنوات «إم بي سي»، ويحقق نجاحا كبيرا في عرضه الثاني بعد رمضان، وتلعب فيه دور «زينة»، وهي امرأة ترتكب جريمة قتل وتدخل السجن بحكم مؤبد. وهناك تدرك واقع عالم آخر فتعاني الأمرين مع زميلة لها «عدلا» التي تجسد دورها الممثلة كارول عبود. وهناك تبدأ «زينة» تحديات لم يسبق أن تخيلتها ما يولد أجواء تشويقية جميلة.

ندى شاركت من قبل في لجنة تحكيم المسابقة العربية بمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، وحصدت من قبل جائزة أفضل ممثلة سينمائية من مهرجان «دبي السينمائي الدولي» عن دورها في الفيلم اللبناني «تحت القصف».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماذا قال ترامب في أول ظهور له بعد تلقيه العلاج من «كورونا»؟
دولى
البعثة الأممية تعلن استئناف المحادثات الليبية – الليبية الشاملة
ليبيا
كوريا الشمالية تفاجئ العالم بصاروخ بالستي ضخم عابر للقارات خلال عرض عسكري ...
دولى
«الأهلي بنغازي» يتعاقد مع طاقم صربي
رياضة محلية
اليمين المتطرف المسلح.. التهديد الإرهابي الأول لأميركا في عهد ترامب
دولى
فاوتشي: البيت الأبيض نظم «حدثا فائقا» في نقل عدوى فيروس كورونا
دولى
المخطوفون.. وجع متجدد وأزمة أمنية واجتماعية وسياسية بلا حل
ليبيا
بشار شقليلة: الطوارق.. هسيس الصمت والصخب
ثقافة وفن
16 لاعبا في «تنشيطية الجولف» بنادي «قرقارش»
رياضة محلية
صندوق النقد: أفريقيا بحاجة إلى 1.2 تريليون دولار حتى 2023 لمكافحة «كورونا»
اقتصاد
الخارجية الروسية: 100 شخصية ليبية مدعوة إلى الحوار الليبي بينهم أنصار النظام ...
ليبيا
النمروش: «التحركات المشبوهة» لقوات القيادة العامة تؤكدها معلومات استخباراتية ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأنف تكشف الإصابة المحتملة بـ«كوفيد-19»