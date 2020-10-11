«ستاشر» أفضل فيلم قصير في «موسكو السينمائي الدولي»

بوستر فيلم «ستاشر» (خاص لـ بوابة الوسط)

حصل الفيلم المصري «ستاشر» للمخرج والسيناريست سامح علاء على جائزة أفضل فيلم روائي قصير من مهرجان «موسكو السينمائي الدولي»، لتصبح هذه هي ثاني جوائز الفيلم بعد حصوله على تنويه خاص من لجنة تحكيم مهرجان «نامور» البلجيكي في دورته الخامسة والثلاثين.

ويعتبر مهرجان «نامور» هو الأهم في بلجيكا ومن أهم المهرجانات الفرانكفونية في أوروبا.

الفيلم من إنتاج «فيج ليف ستوديو» للمنتجين محمد تيمور ومارك لطفي، ويشاركهما أحمد زيان والفرنسي مارتن جيروم.

العرض الأول للفيلم في بلده مصر سيكون في الدورة الرابعة لمهرجان «الجونة السينمائي» في 25 أكتوبر.

وسيعرض آخر هذا الشهر في مهرجان «كان السينمائي الدولي» ليكون أول فيلم مصري ينافس على السعفة الذهبية.