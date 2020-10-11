114 مليون متابع لحفل على الإنترنت

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أكتوبر 2020, 10:42 صباحا
لافتة دعائية لفرقة «بي.تي.إس» الكورية الجنوبية (الإنترنت)

جذب حفل لفرقة «بي.تي.إس» الكورية الجنوبية على الإنترنت، السبت، أكثر من 100 مليون شخص من الجماهير.

وأقامت فرقة البوب الشبابية الشهيرة، المؤلفة من سبعة أعضاء، هذا الحدث الافتراضي، بعدما ألغت خطتها الأولية لإقامة عرض حي لجمهور محدود، تماشيا مع قيود الحكومة المشددة للتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد»، وفق «رويترز».

وشاهد الحفل جمهور وصل عدده إلى 114 مليونا، مدفوعا بنجاح أغنية «ديناميت»، وهي أول أغنية لفرقة «بي.تي.إس» باللغة الإنجليزية تصدرت قائمة أفضل 100 أغنية الشهر الماضي.

وأثناء أداء الفرقة، أظهر جدار خلفي من الشاشات الصغيرة آلاف المعجبين ينضمون من جميع أنحاء العالم، ويلوح العديد منهم بالعصي المضيئة. وجرى فتح غرفة دردشة للسماح للمتابعين بنشر تعليقاتهم تزامنا مع الحفل.

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