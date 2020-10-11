مشاركة ليبية بالمؤتمر الدولي للعلوم الإنسانية والاجتماعية في إسطنبول

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أكتوبر 2020, 12:12 مساء
مشاركة ليبية بالمؤتمر الدولي للعلوم الإنسانية والاجتماعية في إسطنبول (فيسبوك)

اختتم المؤتمر الدولي الخامس للعلوم الإنسانية والاجتماعية، الذي نظمته جامعة تكريت بالتعاون مع مؤسسة كوبرو التعليمية التركية، في مدينة إسطنبول.

شارك في المؤتمر الذي حمل عنوان «تكامل الفكرة وواقع التطبيق»، الدكتور الزروق عبدالحميد علي عبد الحميد، الأستاذ بكلية التربية جامعة مصراتة، ببحث علمي بعنوان «روائع وجدانية في قصائد غزلية - مختارات من شعر علي الفيتوري ارحومة»، وفقا للمكتب الإعلامي للهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني.

كما أسهم الدكتور بعدد من المداخلات أثناء جلسات المؤتمر التي عقدت على مدى أربعة أيام، عرضت خلالها عدة مواضيع تهم الثقافة والعلوم الإنسانية والاجتماعية.

شارك في المؤتمر 200 باحث وأساتذة الجامعات والمهتمين، يمثلون 30 دولة، وبلغ عدد محاور المؤتمر 20 محورا في مجالات الثقافة والآداب واللغات وغيرها.

ويهدف المؤتمر إلى مواكبة التطور في المجالات الأكاديمية، والمستجدات في العلوم الإنسانية والاجتماعية، والإسهام في حل المشكلات التي تواجه المجتمع في المجالات الإنسانية والاجتماعية، وتبادل الخبرات والمعارف بين الباحثين.

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