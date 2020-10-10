العالم يحتفي بمئوية أولى روايات أجاثا كريستي

أغاتا كريستي في منزلها عام 1946 (أ ف ب)

يحتفي العالم، في شهر أكتوبر، بمرور 100 عام على نشر أولى الروايات البوليسية للمؤلفة أجاثا كريستي، التي كتبتها عقب رهان مع شقيقتها.

وكانت كريستي في الثلاثين من عمرها، عندما نشرت جريدة بريطانية رواية «قضية ستايلز الغامضة» على حلقات في فبراير 1920. وصدرت الرواية في كتاب في أميركا في أكتوبر، ثم في بريطانيا في العام التالي، حسب «رويترز»، السبت.

وتقول موسوعة غينيس للأرقام القياسية إن روايات كريستي هي الأكثر مبيعًا في العالم، وإن ملياري نسخة من رواياتها البوليسية بيعت على مستوى العالم.

وقال جيمس بريتشارد ابن حفيدها: «حققت ذلك وهي امرأة في وقت لم تكن فيه النساء في ذلك الوقت يفعلن ذلك. وأعتقد أن هذا شيء غير عادي... يستحق فرحة عارمة به».

وأضاف أنه يعتقد أن كريستي التي توفيت في 1976 لم تكن تتوقع أن تكون الكتابة مصدر دخل تعيش عليه، وأن الكتابة كانت بالنسبة لها في البداية مجرد متعة. وتغير ذلك برهان مع شقيقتها دفعها لكتابة روايتها الأولى، وقال بريتشارد إن شقيقتها راهنتها إنها لا تستطيع كتابة كتاب ونشره.

وكتبت كريستي أيضًا 19 مسرحية أشهرها «مصيدة الفئران» التي اُفتتحت في 1952 وتوقف عرضها للمرة الأولى في مارس بسبب «جائحة كوفيد-19».