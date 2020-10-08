الأديب أحمد يوسف عقيلة يدعم الكتاب الشباب

الباحث في التراث الشعبي الليبي الأديب أحمد يوسف عقيلة.(الإنترنت)

أعلنت دار «البيان» للطباعة والنشر بمدينة بنغازي، أن الأديب الليبي، أحمد يوسف عقيلة، خصص عائدات كتبه التي تصدرها الدار لدعم طباعة ونشر مخطوطات الكتاب الشباب.

وقدمت دار «البيان» للطباعة والنشر، شكرها وتقديرها، للأديب، أحمد يوسف عقيلة على مبادرته الرائعة بخصوص الكتاب الشباب.

وذكرت الدار أنها أصدرت 10 أعمال للأديب يوسف عقيلة، وهي «قاموس الحكم والأمثال الليبية» والطبعة الأولى والثالثة من «الجراب»، والطبعة الثانية من «خراريف ليبية»، و«ضفدع الوحل»، و«الشتاوة»، و«غناوي الجلامة»، و«حكايات ضفدزاد»، و«غناء الصراصير»، و«غناوة العلم عند المرأة»، و«غناوة العلم».

وأشارت دار «البيان» للطباعة والنشر بمدينة بنغازي، إلى أن «كتب الأديب أحمد يوسف عقيلة دائما الأكثر مبيعا من بين كتب الدار في كافة المعارض الليبية والعربية ومن خلال المكتبات ومنافذ التوزيع».

والأديب أحمد يوسف عقيلة هو قاص وباحث في التراث الشعبي الليبي ولقب بـ«الموسوعي»، وهو من مواليد العام 1958 في قرية عمر المختار بالجبل الأخضر قرب مدينة البيضاء.