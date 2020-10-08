الأديب أحمد يوسف عقيلة يدعم الكتاب الشباب

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الخميس 08 أكتوبر 2020, 11:30 مساء
الباحث في التراث الشعبي الليبي الأديب أحمد يوسف عقيلة.(الإنترنت)

أعلنت دار «البيان» للطباعة والنشر بمدينة بنغازي، أن الأديب الليبي، أحمد يوسف عقيلة، خصص عائدات كتبه التي تصدرها الدار لدعم طباعة ونشر مخطوطات الكتاب الشباب.

وقدمت دار «البيان» للطباعة والنشر، شكرها وتقديرها، للأديب، أحمد يوسف عقيلة على مبادرته الرائعة بخصوص الكتاب الشباب.

وذكرت الدار أنها أصدرت 10 أعمال للأديب يوسف عقيلة، وهي «قاموس الحكم والأمثال الليبية» والطبعة الأولى والثالثة من «الجراب»، والطبعة الثانية من «خراريف ليبية»، و«ضفدع الوحل»، و«الشتاوة»، و«غناوي الجلامة»، و«حكايات ضفدزاد»، و«غناء الصراصير»، و«غناوة العلم عند المرأة»، و«غناوة العلم».

وأشارت دار «البيان» للطباعة والنشر بمدينة بنغازي، إلى أن «كتب الأديب أحمد يوسف عقيلة دائما الأكثر مبيعا من بين كتب الدار في كافة المعارض الليبية والعربية ومن خلال المكتبات ومنافذ التوزيع».

والأديب أحمد يوسف عقيلة هو قاص وباحث في التراث الشعبي الليبي ولقب بـ«الموسوعي»، وهو من مواليد العام 1958 في قرية عمر المختار بالجبل الأخضر قرب مدينة البيضاء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غضبة نسائية وحقوقية في الجزائر بعد اغتصاب فتاة وحرقها حية
عربى
الإذاعة والتلفزيون في ليبيا يفقدان الفنان أحمد الغزيوي أحد مؤسسيهما
ثقافة وفن
«CNN»: ترامب يرفض قرار تنظيم المناظرة الثانية «افتراضيا».. وبايدن يقبل
دولى
«رويترز»: قطر طلبت شراء طائرات «إف 35»
عربى
مواجهة بين بنس وهاريس بشأن تعامل إدارة ترامب مع جائحة «كورونا»
دولى
المدعي العام العسكري: محمد هيثم عيسى هرب من منفذ خارج طرابلس بجواز سفر مزور
ليبيا
تونس تتجه لفرض حظر التجول لاحتواء الموجة الثانية من جائحة «كورونا»
عربى
سحب مبلغ مالي ضخم ومخالفة اللوائح.. الشلماني يكشف كواليس مثيرة
رياضة محلية
الفوز بالرئاسة الأميركية يمر عبر مزارع البقر في ويسكونسن
عربى
أضرموا النار فيه.. ضبط المتهمين بقتل عامل أفريقي في تاجوراء
ليبيا
«تويتر» تضع ملصقا تحذيريا على تغريدة لترامب شبه فيها «كوفيد-19» بالإنفلونزا
دولى
ماذا قال اجتماع برلين بشأن ليبيا عن محادثات بوزنيقة والغردقة وعوائد النفط؟
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا لا يزال معدل الوفاة بـ«كورونا» لغزا يحير العلماء؟