«الجونة السینمائي» یكشف تفاصیل دورته الرابعة

من كواليس المؤتمر الصحفي لمهرجان «الجونة السینمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلنت إدارة مهرجان «الجونة السينمائي» تكريم النجم السینمائي المصري خالد الصاوي، ومصمم المناظر الاستثنائي أنسي أبوسیف، وذلك لمساهمتهما الخالدة في صناعة السینما المصریة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته إدارة المهرجان ظهر الخميس، لكشف تفاصيل الدورة الرابعة التي ستقام في الفترة من 23-31 أكتوبر الجاري في مدينة الجونة، المؤتمر عقد تحت إشراف وزارة الثقافة ووزارة السیاحة والآثار ووزارة الصحة، وبحضور مؤسسي المهرجان وإدارته ورعاته وعدد من خبراء صناعة السینما.

بدأ المؤتمر بكلمة للنجمة المصرية يسرا، عضو اللجنة الاستشارية للمهرحان، أكدت خلالها أهمية عودة الحياة من جديد متمثلة في إقامة الفعاليات الفنية المختلفة ومنها مهرجان «الجونة السينمائي»، وهي الرغبة التي أرادتها الدولة المصرية، موجهة التهنئة لكل الشعب المصري باحتفالات أكتوبر.

حضر المؤتمر كل من المهندس سمیح ساویرس مؤسس الجونة، والمهندس نجیب ساویرس مؤسس المهرجان، وانتشال التمیمي مدیر المهرجان، وبشرى رزة المؤسس المشارك ورئیس عملیات المهرجان، وأمیر رمسیس المدیر الفني للمهرجان.

كما حضر عدد من أعضاء لجنة أوراسكوم للتنمیة المعنیة بنشاط المهرجان ومنهم: أمل المصري المنسق العام للمهرجان، وعمرو منسي المؤسس المشارك والمستشار التنفیذي للمهرجان وكمال زادة المؤسس المشارك والمستشار المالي للمهرجان. إضافة إلى ذلك، تضمن حضور المؤتمر عددا من أعضاء اللجنة الاستشاریة الدولیة وأعضاء لجنة التحكیم.

الأقبية المخروطية

خلال المؤتمر، تم الكشف عن تفاصیل الدورة الحالیة والتي تضمن الإعلان عن قائمة الأفلام المشاركة وفعالیات المهرجان وخبراء ونجوم صناعة السینما المشاركین، كما أعلن المهرجان عن بعض أسماء أعضاء لجان التحكیم المؤكدین.

یتضمن برنامج هذا العام 16 فیلما في مسابقة الأفلام الروائیة الطویلة، و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقیة الطویلة، و18 فیلما في مسابقة الأفلام القصیرة وفیلمین ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فیلما في قسم الاختیار الرسمي – خارج المسابقة.

یُفتتح هذا العام أیضا، مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، الذي سیحتضن فعالیات المهرجان لیكون أول فعالیة ثقافیة تقام فیه، تصمیم البوستر لهذا العام مستوحى من تصمیم المركز ذاته الذي یتضمن عددا من الأقبیة المخروطیة التي تحیط ساحة المركز بطبقة من الظلال التي تمزج ما بین داخله وخارجه، مانحة بُعدا فائقًا لأجواء الفعالیات.

منصة الجونة السينمائية

تضمن المؤتمر الإعلان عن بعض تفاصيل منصة الجونة، ومنها الكشف عن الحلقات النقاشیة وورش العمل ومحاضرات خبراء الصناعة، حيث دعت المنصة هذا العام عددا من خبراء الصناعة الإقلیمیین والدولیین في مجالات السینما المختلفة للمشاركة في فعالیات المنصة المنوعة، واستقبل منطلق الجونة السینمائي 99 طلب تقدیم (65 مشروعا في مرحلة التطویر، 34 فیلما في مرحلة ما بعد الإنتاج) من جمیع أنحاء العالم العربي، فحصت هذه الطلبات لجنة سینمائیة معینة من قبل المهرجان واختارت 18 مشروعا (12 في مرحلة التطویر و6 في مرحلة ما بعد الإنتاج) للمشاركة في منطلق الجونة السینمائي هذا العام.

تم اختیار هذه المشاریع بناء على جودتها ورؤیتها الفنیة وإمكانیة تنفیذها مالیًا، كما أثنت اللجنة على مستوى المشروعات المتقدمة للمنطلق هذا العام، على الجانب الآخر، یستكمل جسر الجونة السینمائي مهمته التي بدأها كمساحة لمشاركة المعلومات والتأثیر من خبراء الصناعة إلى المواهب الإبداعیة الصاعدة.

یقدم الجسر عددا من حلقات النقاش وورش العمل ومحاضرات لخبراء ومحترفي الصناعة من جمیع أنحاء العالم. ستقام فعالیات منصة الجونة السینمائیة في مقر جامعة برلین التقنیة (تي یو برلین) بالجونة في الفترة ما بین 25 – 29 أكتوبر 2020.

السينما في حفل موسيقي

یستكمل المهرجان أیضا دعمه للسینما العربیة في المهرجانات السینمائیة العالمیة، مساهما في تمكین صناع السینما العرب، خاصة خارج العالم العربي. في إطار ذلك، استكمل المهرجان تعاونه مع الدورة الـ10 لمهرجان مالمو للسینما العربیة وورشة فاینال كت في فینیسیا، التي یقدم فیها جوائز نقدیة لمشاریع أفلام عربیة.

يواصل المهرجان حفل «السینما في حفل موسیقي» الذي بدأه في دورته الثانیة، والذي یسلط الضوء على موسیقى السینما الخالدة ودورها. سیقام الحفل في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة هذا العام، ویتألف من عرض فیلم «الصبي» لشارلي شابلن مع عزف أوركسترا حي لموسیقى الفیلم بقیادة المایسترو أحمد الصعیدي. یأتي هذا الحفل لمناسبة مرور 100 عام على إطلاق فیلم «الصبي».

الالتزام بمعايير الصحة العالمية

على ضوء المتغیرات الخاصة بجائحة «كوفید-19»، أكد فریق إدارة مهرجان الجونة على توفیره لأدوات السلامة والصحة الضروریة، بالشراكة مع وزارة الصحة المصریة، لضمان تجربة مهرجانیة مثمرة وآمنة في آن. سیلتزم كل أعضاء الفریق بمعاییر الصحة العالمیة المقررة بواسطة الهیئات الصحیة، في جمیع فعالیات المهرجان.

سیحتضن مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (بلازا المهرجان) فعالیات الهواء الطلق، وهي مجهزة لاستیعاب 1000 ضیف وستخصص لحفلي الافتتاح والختام، إضافة إلى عروض الجالا، يشار إلى أن فقرات المؤتمر قدمتها الإعلامية لميس الحديدي.

من كواليس المؤتمر الصحفي لمهرجان «الجونة السینمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس المؤتمر الصحفي لمهرجان «الجونة السینمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس المؤتمر الصحفي لمهرجان «الجونة السینمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس المؤتمر الصحفي لمهرجان «الجونة السینمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس المؤتمر الصحفي لمهرجان «الجونة السینمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس المؤتمر الصحفي لمهرجان «الجونة السینمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)