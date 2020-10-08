حوارات ثقافية ومعارض بـ«أيام سبها الثقافية»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أكتوبر 2020, 05:00 مساء
فعاليات أيام سبها الثقافية (فيسبوك)

انطلقت الأربعاء فعاليات مهرجان أيام سبها الثقافية في بيت الثقافة بالمدينة، والذي عقد هذا العام بشعار «بكل الألوان»، وبإشراف منظمة شغف للحوار والعمل الإنساني.

وتضمن المهرجان جلسات نقاش وحوارات ثقافية ومعارض تراثية بمشاركة عدد من الجمعيات المهتمة بالفلكلور والفن التارقي، وفقا للمكتب الإعلامي للهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني.

ومن أهداف المهرجان، إعادة الترابط العريق بين أهالي الجنوب ومكوناته التي تعكس التعايش السلمي وتماسكهم واعتزازهم بالهوية الليبية، واختارت سبها عنوان «بكل الألوان» للمهرجان، لترسيخ القواسم المشتركة، والتي تتمثل في إرث وتاريخ الجنوب الليبي عبر عقودٍ من الزمن.

فعاليات أيام سبها الثقافية (فيسبوك)
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