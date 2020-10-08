الذكرى المئة لأول روايات آغاتا كريستي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أكتوبر 2020, 12:46 مساء
صورة لأغاتا كريستي في منزلها عام 1946 (أ ف ب)

تحتفل الرواية البوليسية الأولى لكاتبة أدب الجريمة الشهيرة آغاتا كريستي بالذكرى المئوية لها.

وتعد كريستي من أشهر الروائيين العالميين في كتابة قصص الجريمة، وما زالت كتبها تلقى شهرة واسعة على مستوى العالم حتى الآن، وفقا لوكالة رويترز.

وتدرج مجموعة «غينيس» للأرقام القياسية، كريستي كالروائية الأفضل بيعا على الإطلاق، وكتبت الروائية قصتها الأولى «قضية ستايلز الغامضة» أثناء الحرب العالمية الأولى في 1916، ونشرها جون لين في أكتوبر 1920، ونشرت في المملكة المتحدة العام 1921.

رُفضت مسودة الرواية من قبل دار نشر «هودر وستوكتون» ودار «ميثيون»، ثم أرسلت كريستي المسودة إلى دار نشر «ذا بودلي هيد» بعد الاحتفاظ بها لعدة أشهر، عرض «جون لين» مؤسس «ذا بودلي هيد» قبولها شريطة أن تجري كريستي تعديلات طفيفة على النهاية.
 

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