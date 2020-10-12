التونسية عائشة بن أحمد: أتيت إلى مصر من أجل السينما

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أكتوبر 2020, 10:31 صباحا
الفنانة التونسية عائشة بن أحمد (أرشيفية: الإنترنت)

تعيش الفنانة التونسية عائشة بن أحمد حالة من التوهج الفني والنشاط السينمائي، إذ تشارك في بطولة فيلم «توأم روحي» المعروض حاليًا في دور العرض السينمائي، كما تستعد للمشاركة في أعمال سينمائية جديدة.

وأعربت عائشة عن سعادتها بالنجاح الذي حققه الفيلم وقالت: «(توأم روحي) فيلم جديد في كل تفاصيله، الشخصية التي أقدمها، أو يمكننا قول الشخصيات التي أقدمها، لأني أجسد أكثر من شخصية في العمل، كذلك فكرة الفيلم والسيناريو المكتوب بإتقان للكاتبة المتميزة أماني التونسي. الفيلم يجذب أي فنانة للمشاركة فيه، واستمتعت جدًّا بالعمل فيه».

وعن توقيت عرض الفيلم وإيراداته قالت: «أرى أن الفيلم حقق نجاحًا كبيرًا، لا سيما في ظل تلك الظروف الاستثنائية التي تم طرحه بها، ولكننا اضطررنا للمجازفة ليتحمس الجمهور لمشاهدة الفيلم، ورغم ظروف كورونا الحالية وتحديد نسبة ضئيلة لإشغال السينمات، كنت أتوقع أن يحقق الفيلم نجاحًا ومشاهدات كبيرة، لأني أرى أن الممنوع مرغوب، وعندما يشعر الناس بأن السينما متاحة ولو بشكل جزئي سيبحثون عن أفلام جيدة ليخوضوا مغامرة الاستمتاع بالسينما في تلك الأجواء الصعبة، كما أنني بمجرد فتح الطيران في تونس وعودتي إلى مصر كنت أرتدي الكمامات وأشعر بالخوف الكبير، ولكني وجدت الناس في مصر أكثر مرونة في التعامل مع خوفهم، وأكثر إقبالًا على الحياة والعودة للعيش بشكل طبيعي، ربما لأن الفيروس أضعف مما كان عليه، فالسينما المصرية تتعافى بشكل سريع».

المنصات الإلكترونية
أما الصعوبات التي واجهتها فتقول الفنانة التونسية: «الصعوبة التي واجهتني في الفيلم كانت في تعدد الشخصيات التي أقدمها، وأنها لا تشبه بعضها البعض، ولكني تعاملت مع الأمر كتحدٍ للوصول إلى أفضل أداء، وتقديم جميع الشخصيات بطريقة جيدة».

وأكدت عائشة استمتاعها بأجواء التصوير قائلة: «كنت محظوظة بالعمل مع فريق عمل رائع ومتميز، فشعرت من أول يوم تصوير أنني وسط عائلتي وأصدقائي، وأشخاص أعرفهم من زمان، فكانت أجواء التصوير مرحة ومريحة جدًّا، وسط فريق عمل مخلص ومجتهد يقدمون أفضل ما لديهم بحب كبير».

وعن طرح بعض أفلام الموسم عبر المنصات الإلكترونية قالت: «المنصات فكرة جديدة، ويجب أن نواكبها، وهي بالتأكيد ليست بديلًا للسينما، فأنا لست ضدها ولا أعتقد أنها ستؤثر على السينما بالسلب، بل قد تكون منبرًا لطرح أفلام أكثر تنوعًا».

وأضافت عائشة أنها تستعد حاليًا للمشاركة في أعمال سينمائية جديدة، مؤكدة أنها تعشق السينما وتشعر بأنها تنتمي إليها بشكل كبير، مضيفة: «الدراما التلفزيونية ساعدتني في تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة، لكن السينما هي عشقي الأول، وتركت بلدي وأتيت إلى مصر من أجلها، كما سبق أن قدمت عدة أفلام ناجحة في تونس، لذلك أهتم كثيرًا بالأعمال السينمائية التي أشارك بها، وأشعر بسعادة كبيرة بنجاحها، لأنها تمثل تقدم خطوات في مشواري الفني».

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