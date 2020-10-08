لجنة جديدة لاختبار الأصوات بنقابة المهن الموسيقية المصرية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أكتوبر 2020, 11:45 صباحا
تعقد اللجنة الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري (أرشيفية: الإنترنت)

قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر تحديد، الثلاثاء 20 أكتوبر الحالي، لإجراء اختبارات للأصوات الجديدة لقبول أعضاء جدد، وذلك في مقر النقابة العامة.

وأكد المايسترو محمد أبواليزيد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية أن مجلس الإدارة صرح للجنة القيد بإجراء الاختبارات للأصوات الجديدة التي ترى في نفسها الموهبة والقدرة على الأداء الصحيح، مشيرًا إلى أن هذا أحد الأدوار المهمة للنقابة، وهي اكتشاف وتقديم المواهب الجادة للمجتمع، وفقا لبيان.

وأشار أبواليزيد إلى أن النقابة تقرر لجان الاختبارات على نحو دائم على مدار العام سواء بالمقر العام للنقابة أو بالنقابات الفرعية واللجان المنتشرة في كل المحافظات، ويأتي دائما تشكيل هذه اللجان على نحو علمي ودقيق وتضم في تشكيلها نخبة من الفنانين الكبار والخبراء سواء من داخل مجلس النقابة أو من الهيئات الأكاديمية المتخصصة ويمكن لكل شخص التقدم لهذه اللجان واجتياز اختباراتها للحصول على تصريح بمزاولة المهنة حسب نص القانون واللوائح المنظمة للعمل النقابي.

وأكد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية «أننا نعمل وفق لائحة وقانون يفرض عدم مزاولة المهنة دون الحصول على تصريح من النقابة أو مكتسب للعضوية عاملا كان أو حاصلا على تصريح سنوي -منتسبا- وتلك هي القواعد والشروط لممارسة المهنة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مواجهة بين بنس وهاريس بشأن تعامل إدارة ترامب مع جائحة «كورونا»
دولى
تونس تتجه لفرض حظر التجول لاحتواء الموجة الثانية من جائحة «كورونا»
عربى
سحب مبلغ مالي ضخم ومخالفة اللوائح.. الشلماني يكشف كواليس مثيرة
رياضة محلية
الفوز بالرئاسة الأميركية يمر عبر مزارع البقر في ويسكونسن
عربى
أضرموا النار فيه.. ضبط المتهمين بقتل عامل أفريقي في تاجوراء
ليبيا
«تويتر» تضع ملصقا تحذيريا على تغريدة لترامب شبه فيها «كوفيد-19» بالإنفلونزا
دولى
ماذا قال اجتماع برلين بشأن ليبيا عن محادثات بوزنيقة والغردقة وعوائد النفط؟
ليبيا
«هز الشوق».. رحيل الشاعر الغنائي فرج المذبل
ثقافة وفن
«المركزي»: 13.45 مليار دينار لسداد الدين العام حتى سبتمبر
ليبيا
سميرة بوعزة عاملة النظافة بمستشفى الرازي.. رفضت المغادرة حتى تعافت آخر حالة ...
ليبيا
بالفيديو.. أستون فيلا يفضح ليفربول بسباعية تاريخية في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
«الصحة العالمية» تشكك في مصداقية أعداد وفيات «كورونا» في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا لا يزال معدل الوفاة بـ«كورونا» لغزا يحير العلماء؟