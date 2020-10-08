لجنة جديدة لاختبار الأصوات بنقابة المهن الموسيقية المصرية

تعقد اللجنة الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري (أرشيفية: الإنترنت)

قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر تحديد، الثلاثاء 20 أكتوبر الحالي، لإجراء اختبارات للأصوات الجديدة لقبول أعضاء جدد، وذلك في مقر النقابة العامة.

وأكد المايسترو محمد أبواليزيد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية أن مجلس الإدارة صرح للجنة القيد بإجراء الاختبارات للأصوات الجديدة التي ترى في نفسها الموهبة والقدرة على الأداء الصحيح، مشيرًا إلى أن هذا أحد الأدوار المهمة للنقابة، وهي اكتشاف وتقديم المواهب الجادة للمجتمع، وفقا لبيان.

وأشار أبواليزيد إلى أن النقابة تقرر لجان الاختبارات على نحو دائم على مدار العام سواء بالمقر العام للنقابة أو بالنقابات الفرعية واللجان المنتشرة في كل المحافظات، ويأتي دائما تشكيل هذه اللجان على نحو علمي ودقيق وتضم في تشكيلها نخبة من الفنانين الكبار والخبراء سواء من داخل مجلس النقابة أو من الهيئات الأكاديمية المتخصصة ويمكن لكل شخص التقدم لهذه اللجان واجتياز اختباراتها للحصول على تصريح بمزاولة المهنة حسب نص القانون واللوائح المنظمة للعمل النقابي.

وأكد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية «أننا نعمل وفق لائحة وقانون يفرض عدم مزاولة المهنة دون الحصول على تصريح من النقابة أو مكتسب للعضوية عاملا كان أو حاصلا على تصريح سنوي -منتسبا- وتلك هي القواعد والشروط لممارسة المهنة».