المركز القومي للسينما يستأنف «نادي سينما الشباب» السبت

شعار المركز القومي للسينما المصرية (خاص لـ بوابة الوسط)

يستأنف المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، نشاط نادي «سينما الشباب» وذلك السبت 10 أكتوبر بالهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام السابعة مساءً.

ومن المقرر أن يعرض خلال فعاليات النادي الفيلم التسجيلي «نجوى الحلبية» للمخرج مهند الكاشف، والفيلمان الروائيان «لقاء» للمخرج أحمد عاطف، و«جودى» للمخرج هاني قاسم.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر، بحضور مخرجي الأفلام لمناقشتها مع الجمهور.

يشار إلى أن فعاليات النادي تقام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، مع مراعاه الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.