«هيباتيا السكندرية» تتصدر بوستر «الإسكندرية السينمائي»

بوستر مهرجان الإسكندرية "لسينما البحر المتوسط" (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلنت إدارة مهرجان «الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط» برئاسة الناقد الأمير أباظة، بوستر الدور الـ36 المزمع إقامتها في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل، حيث جاء البوستر يحمل صورة «هيباتيا» كأحد رموز مدينة الإسكندرية يحيط بها شريط سينمائي ممثلاً لدور السينما والفن في نقل الثقافة والتنوير ومواجهة ونبذ العنف والتطرف بكل أشكاله، وهو من تصميم الفنانة والكاتبة رشا عبدالعزيز.

ويمثل بوستر المهرجان بورتريه للفيلسوفة «هيباتيا السكندرية» وهي المرأة التي عاشت في عروس البحر المتوسط والعاصمة الرومانية الإسكندرية، حيث تعد أول امرأة في التاريخ يلمع اسمها كعالمة رياضيات، كما لمعت في تدريس الفلسفة وعلم الفلك، وتعد «هيباتيا» إحدى ضحايا التطرف الديني في ذلك الوقت، حيث قتلت على يد حشد من الغوغاء المتطرفين العام 415 م، بعد اتهامها بممارسة السحر والإلحاد والتسبب في اضطرابات دينية.

يشار إلى أن الدورة 36 تحمل اسم الفنان عزت العلايلي، كما سيتم تكريم الفنان صلاح عبدالله، والمخرجة إيناس الدغيدي، والفنانة رغدة والمخرج ومدير التصوير محسن أحمد.