معرض لتقييم الأعمال الفنية خلال فترة ترامب

معرض لتقييم الأعمال الفنية خلال فترة ترامب (أرشيفية:انترنت)

ينظم متحف الفن المعاصر في مدينة دنفر بولاية كولورادو الأميركية، معرضا فنيا لتقييم الأعمال الإبداعية التي ظهرت عن فترة حكم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأوضح زوي لاركينز، أمين عام المتحف أن المعرض يعد مشاركة سياسية لإلقاء نظرة على الإنتاج الثقافي للسنوات التي تلت انتخاب ترامب، وفقا لموقع اليوم السابع.

ويهدف المعرض، الذى يقام تحت عنوان «المواطنة ممارسة مجتمع» إلى تقييم العمل الإبداعي الذي نتج عن هذه الفترة، ويعرض أعمالا نفذها أكثر من 30 فنانًا بين عامي 2016 و 2020.

وأوضح منظمو المعرض أنه سيشمل أيضًا مجموعة من الصور الفوتوغرافية للمصورة الأميركية نان جولدين، لم يتم عرضها من قبل، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض حتى التاسع عشر من شهر ديسمبر المقبل.