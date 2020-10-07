وفاة المغني الأميركي جوني ناش

المغني الاميركي جوني باش (أرشيفية:انترنت)

توفي المغني والكاتب الأميركي جوني ناش، عن عمر ناهز 80 عاما، وفقا لما أعلنه نجله لموقع «تي إم زد» لأخبار المشاهير وقناة تلفزيونية في لوس أنجليس.

وصرح نجل ناش لوسائل الإعلام الأميركية، بأن صحة والده تدهورت، ومات في منزله وفاة طبيعية، الثلاثاء، وفقا لوكالة رويترز.

وبدأ ناش الغناء عندما كان طفلا وظهر لأول مرة في العام 1957، وكان ناش، المولود في هيوستن، من أوائل المطربين غير الجامايكيين الذين سجلوا موسيقى الريغي في كينغستون، جامايكا.

وقال نجل ناش: «لقد كان أبا رائعا ورب عائلة، أحب الناس والعالم، سوف يفتقده مجتمع وكانت العائلة هي كل شيء بالنسبة له».

وحقق المغني الأميركي شهرة واسعة في العام 1972 بأغنية «اي كان سي كليرلي ناو»، والتي تصدرت قائمة أكثر الأغاني المنفردة مبيعا لمدة أربعة أسابيع، وحققت نجاحا كبيرا في كندا وبريطانيا وجنوب أفريقيا، حيث بيع أكثر من مليون نسخة منها.

ولد ناش في هيوستون وبدأ حياته المهنية في أواخر الخمسينات كمغن وممثل، وانتقل إلى جامايكا في منتصف الستينات حيث تأثر بموسيقى الريغي،وصدر ألبومه الأخير «هير أغين» العام 1986.

ووفقا لموقعه الرسمي على الإنترنت، ساعد ناش أسطورة موسيقى الريغي بوب مارلي في توقيع عقد تسجيل، وفي الآونة الأخيرة، بدأ ناش العمل على نقل الأشرطة التناظرية القديمة لأغانيه من السبعينات والثمانينات إلى تنسيق.