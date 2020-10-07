هيئة الثقافة تشارك باحتفالية اليوم العالمي للترجمة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أكتوبر 2020, 11:38 صباحا
هيئة الثقافة تشارك باحتفالية اليوم العالمي للترجمة (فيسبوك)

نظم مَجْمع اللُّغة العربية الليبي صباح الثلاثاء، بقاعة اجتماعات المَجْمع بمدينة طرابلس، احتفالا لمناسبة اليوم العالمي للترجمة، والذي يصادف 29 سبتمبر من كل عام، وهو اليوم الذي تحتفي فيه الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للمترجمين لتعزيز مهنة الترجمة وأهميتها.

شارك في الاحتفال نائب رئيس مَجْمع اللُّغة العربية عبدالحميد الهرامة، وأعضاء المَجْمع، وأعضاء اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة، ومدير إدارة المطبوعات والمصنفات الفنية المبروك الغالي، ومدير مكتب الترجمة بالهيئة سمية الشريف، وفقا للمكتب الإعلامي للهيئة.

افتتح الاحتفال نائب رئيس المَجْمع عبدالحميد الهرامة بكلمة بالمناسبة رحب فيها بالحضور، وأشار إلى أهمية هذه المناسبة، وقدمت مدير مكتب الترجمة بالهيئة سمية كلمة نقلت فيها تهنئة رئيس الهيئة حسن أونيس لكافة المترجمين في ليبيا، وأكدت أهمية الترجمة ودورها في فهم ثقافة الآخرين، ومدى أهميتها في جميع المؤسسات العامة.

وألقى عضو مَجْمع اللُّغة العربية محمد مصطفى بن الحاج ورقة حول أهمية الترجمة ودور المترجمين العرب في نقل المعارف والعلوم، والاهتمام بالترجمة في العصور الإسلامية، وتحدث بن الحاج عن حركة الترجمة في ليبيا بين الماضي والحاضر ومكانة الترجمة وأهميتها ودورها في بناء المجتمع.

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