تأجيل عرض فيلمي «دون» و«ذا باتمان»

تأجل عرض الفيلمين إلى خريف 2021 وربيع 2022 (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة «وورنر براذرز» في وقت متأخر الإثنين، أنها ستؤجل إصدار فيلمي «دون» و«ذا باتمان»، في انتكاسة أخرى لصناعة الترفيه التي تضررت من عمليات الإغلاق بسبب مرض «كوفيد-19» وإجراءات التباعد الاجتماعي التي تسببت في إغلاق دور العرض في جميع أنحاء العالم.

ومن المقرر الآن عرض فيلم «دون»، وهو فيلم خيال علمي للمخرج الكندي دينيس فيلنوف، في أكتوبر 2021 بدلًا عن ديسمبر المقبل، وفق «رويترز».

وتأجل عرض فيلم «ذا باتمان» بطولة روبرت باتينسون إلى ربيع 2022 بدلًا عن أكتوبر من العام المقبل.

ويجري تأجيل عرض الأفلام حتى بعد تخفيف القيود، إذ لا يزال الناس يشعرون بالقلق من دخول قاعات السينما بينما لا تزال العديد من دور العرض مغلقة.