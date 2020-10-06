احتفالية بانتصارات أكتوبر بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020, 01:50 مساء
رئيس المركز القومي للسينما المصرية، السيناريست محمد الباسوسي (خاص لـ بوابة الوسط)

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع «للمركز القومي للسينما المصرية» برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، احتفالية ذكرى نصر أكتوبر المجيد في السابعة مساء الأربعاء.

ويعرض خلال الاحتفالية فيلما «أبطال من مصر» للمخرج أحمد راشد، و«رجال خلف المقاتلين» للمخرج حمد قناوي.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد مجدي الشحري مدير مركز الثقافة السينمائية بمشاركة ثلاثة من أبطال حرب أكتوبر، وهم العميد محمد عبدالقادر والمخرج والناقد السينمائي فوقي فخري، والكاتب والناقد الفني سمير عبداللطيف.

وتقام الاحتفالية بمقر مركز الثقافة السينمائية: ٣٦ شارع شريف (وسط القاهرة)، والدعوة عامة للجمهور مع الالتزام باتخاذ كافة التدابير الاحترازية حرصًا على سلامة الجمهور والعاملين.

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