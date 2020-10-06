الحكومة التونسية تعفي وزير الثقافة من منصبه

وليد الزيدي (يسار) أول كفيف في منصب وزير الشؤون الثقافية في تونس (أرشيفية: الإنترنت)

بعد شهر واحد فقط من أدائه اليمين الدستورية، أُعفي وزير الشؤون الثقافية في تونس، وليد الزيدي، من منصبه، بقرار من رئيس الحكومة، هشام المشيشي.

وقالت رئاسة الحكومة في بيان، صدر في وقت متأخر مساء الاثنين، إنه تم تكليف وزير السياحة حبيب عمار «تسيير وزارة الثقافة بالنيابة»، حسب «رويترز».

وكان الزيدي، الحاصل على الدكتوراه في الآداب، أول كفيف يصل إلى مقعد وزاري في تونس.

وصدر قرار إعفاء الزيدي من منصبه بعد تصريحات أدلى بها اُعتبرت مناقضة لتوجهات الحكومة بشأن وقف تنظيم أية مناسبات أو أحداث يحضرها جمهور، وذلك في إطار إجراءات مكافحة فيروس «كورونا المستجد».

كما أبدى في التصريحات تضامنه مع «الناس اللي تعيش وتترزق من المسرح» والقطاع الفني، مشيرًا إلى أن وزارته «ليست وزارة تنفيذ بلاغات (بيانات) حكومة».