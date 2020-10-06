تنويه من مهرجان «نامور» البلجيكي لفيلم «ستاشر»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020, 10:18 صباحا
بوستر فيلم «ستاشر» (خاص لـ بوابة الوسط)

حصل الفيلم المصري «ستاشر» للمخرج والسيناريست سامح علاء على تنويه خاص من لجنة تحكيم مهرجان «نامور البلجيكي» في دورته الخامسة والثلاثين.

يعتبر مهرجان «نامور» هو الأهم في بلجيكا، ومن أهم المهرجانات الفرانكفونية في أوروبا.

الفيلم من إنتاج «فيج ليف ستوديو» للمنتجين محمد تيمور ومارك لطفي ويشاركهما أحمد زيان والفرنسي مارتن جيروم.

العرض الأول للفيلم في مصر سيكون في الدورة الرابعة لمهرجان «الجونة السينمائي الدولي» في 25 أكتوبر الجاري.

كما سيعرض الفيلم نهاية هذا الشهر في مهرجان «كان السينمائي الدولي» ليكون أول فيلم مصري ينافس على «السعفة الذهبية» في فئة الأفلام القصيرة.

المخرج سامح علاء في مهرجان «نامور» البلجيكي (خاص لـ بوابة الوسط)
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