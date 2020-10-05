«كلشي ماكو» يشارك في سوق «مالمو للسينما العربية»

مشهد من فيلم «كلشي ماكو» (خاص لـ بوابة الوسط)

يشارك فيلم «كلشي ماكو» للمخرجة ميسون الباجه جي، في سوق مهرجان «مالمو للسينما العربية» الذي يقام في الفترة بين 8 إلى 13 أكتوبر.

واُختير الفيلم ضمن قسم تمويل مرحلة ما بعد الإنتاج، ويتضمن برنامج المنح المقدمة من سوق ومنتدى مالمو هذا العام توزيع 19 جائزة على المشروعات يفوق مجموع قيمتها 140 ألف دولار أميركي.

وسابقًا، حصد الفيلم جائزة IWC المقدمة في مهرجان دبي السينمائي الدولي ومقدارها 100 ألف دولار، ونال أيضًا منح مختلفة في المنطقة العربية ومنها سند والصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق) ومؤسسة الدوحة للأفلام، وعلى الصعيد الأوروبي نال منحة CNC & Institut Français في فرنسا، ومؤسسة الفيلم البريطاني.

وتدور أحداث الفيلم خلال الأسبوع الأخير من العام 2006، في حارة ببغداد تجمع أطياف المجتمع، يحاول الناس أن يعيشوا حياتهم اليومية على الرغم من نوبات العنف الشديد وغير المتوقع. في الصباح يخرج الناس إلى شوارع مزدحمة ومختنقة بالحواجز الإسمنتية ونقاط التفتيش، يحاولون عبثًا إنهاء عملهم ليعودوا مسرعين إلى منازلهم قبل حظر التجول المسائي. وعندما يُحبسون في بيوتهم طوال الليل، يحاولون تجاهل أصوات مدافع الهاون وإطلاق النار في الخارج فيما يساعدون أطفالهم على حل الواجبات المدرسية ويتابعون المسلسلات الدرامية في التلفزيون وينظمون علاقاتهم الشخصية.

«كلشي ماكو» من إخراج ميسون الباجه جي وشاركتها التأليف دكتورة إرادة الجبوري، وبطولة دارينا الجندي، زينب الغنيمي، وأميد هاشمي، وإنتاج Oxymoron Films (بريطانيا) و Linked Productions (الكويت) و Les Contes Modernes (فرنسا)، و Neue Mediopolis Filmproduktion (ألمانيا)، وتتولي MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.