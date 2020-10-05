إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم «الصندوق الأسود»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أكتوبر 2020, 04:21 مساء
البوستر التشويقي لفيلم «الصندوق الأسود» (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلقت شركة «أفلام مصر العالمية» و«نيو سينشري» و«سينرجي» الإعلان التشويقي لفيلم الإثارة «الصندوق الأسود»، الذي تقوم ببطولته منى زكي، محمد فراج ومصطفى خاطر، ومن المقرر طرحه يوم 28 أكتوبر في دور العرض المصرية.

كما يبدو من الإعلان التشويقي، نرى منى زكي وقد انقلب يوم ذكرى مولدها لكابوس مرعب بعد تعرضها لهجوم مسلح من لصوص وتورطها في مطاردات عنيفة معهم.

وتجسد منى زكي دور ياسمين التي تفاجأ باقتحام غريبين منزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيء مهم. تحاول ياسمين الفرار منهما ولكن بلا جدوى، فإلى أي مدى ستتمكن ياسمين من الصمود؟ هكذا تدور أحداث فيلم الإثارة «الصندوق الأسود»، الذي يشهد عودة منى زكي للسينما بعد غياب أربع سنوات.

الفيلم من إخراج محمود كامل، وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة.

«الصندوق الأسود» من إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري وتتولي مهام تسويقه شركة MAD Solutions.

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