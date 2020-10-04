«ضي القمر» يعيد ريهام نبيل إلى التمثيل بعد غياب

الفنانة المصرية ريهام نبيل (خاص لـ بوابة الوسط)

عادت الفنانة المصرية الشابة ريهام نبيل إلى شاشة التليفزيون من خلال مشاركتها فى حكاية «ضى القمر» من مسلسل «إلا أنا» المعروضة حلقاته حاليا على قناة «dmc»، وذلك بعد ابتعادها عن التمثيل والوسط الفنى لمدة ست سنوات، منذ مشاركتها في فيلم «سالم أبو أخته» مع محمد رجب، الذي تم عرضه في العام 2014.

وكشفت ريهام في تصريحات صحفية أن سبب غيابها طوال السنوات الست وانقطاعها عن الوسط الفني كان بسبب أزمة نفسية تعرضت لها بعد وفاة شقيقها أحمد بشكل مفاجئ في عمر الـ26 سنة، مشيرة إلى أنها تأثرت كثيرًا وكانت موجوعة ولم تستطع العمل أو القيام بأي شيء.

وتابعت ريهام أنها افتقدت مدير أعمالها أيضا، حيث كان ظهرها وسندها في المجال، مضيفة أن وفاته كسرتها لأنها كانت تشاركه معها كل تفاصيل عملها والأدوار التي تختارها.

لافتة إلى أنها حاولت العودة للعمل وعندما عادت بالفعل وقدمت مشاهد جيدة شعرت أنها ينقصها الروح والسند والدعم.

وعن مشاركتها في حكاية «ضي القمر» من مسلسل «إلا أنا» أوضحت ريهام: «وافقت على تجسيد دور نورا الذي يحمل طابع الشر، لأن هذه النوعية من الأدوار تعطى الممثل مساحة أكبر للتمثيل وإظهار إمكاناته وهذا مختلف عن الأدوار الطيبة التي يكون لها أدواتها أيضا ولكن ليس بنفس المساحة، هذا بالإضافة إلى أننى كنت من الجمهور الذي تابع حكايات المسلسل التي عرضت على مدى الأسابيع الماضية».

«ضى القمر» هي الحكاية الخامسة من مسلسل «إلا أنا»، ومن إخراج أحمد حسن، وبطولة كندة علوش ومحمد شاهين ومحمد علاء، وزينب غريب، وتناقش الحكاية ظاهرة التلقيح الصناعي للمحرومين من الإنجاب، مع تناول كواليس الحياة بين الأزواج والمشاكل التي تواجههم، وذلك من خلال قصص مختلفة.