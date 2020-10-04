بالفيديو: «إلهي» تجمع بين «كايرو ستيبس» وعلي الهلباوي

بوستر أغنية «إلهي» (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلقت فرقة «كايرو ستيبس» أجدد أعمالها الموسيقية «إلهي»، بشكل دويتو غنائي يجمعها مع المطرب علي الهلباوي.

وتعد الأغنية الجديدة أولى أغاني ألبوم «كايرو ستيبس» الجديد «ديوان كافيه»، الذي يضم 11 مقطوعة موسيقية مختلفة، قررت الانطلاق خلاله في مغامرة تسويقية مغايرة عبر إطلاق عمل جديد شهريا، في يوم الجمعة الأول من كل شهر، مع إتاحته للجمهور عبر منصة «سبوتيفاي» ومختلف المنصات الموسيقية الإلكترونية.

ومن جانبه، أوضح باسم درويش، مؤسس «كايرو ستيبس» أن فكرة الألبوم جاءت من وحي أزمة «كورونا»، التي فرضت التباعد الاجتماعي وإلغاء التجمعات والاحتفالات، حيث تم تسجيل كل المقطوعات الموسيقية أونلاين وعن بعد، من خلال اجتماع أعضاء الفرقة العالمية من الموسيقيين من ألمانيا ومصر بشكل أسبوعي كل جمعة، عبر لقاء أونلاين سموه «قهوة الديوان»، يتناقشون خلاله عن المستجدات مع تقديم كل عضو منهم عزفا فرديا يتم تسجيله أسبوعيا، وتم جمع كل المعزوفات معًا بشكل مقطوعات مجمعة في ألبوم موسيقي تحت عنوان «ديوان كافيه»، بحيث يكون ألبوما استثنائيا تم تسجيله عن بعد وأونلاين.

ومن ناحية أخرى، انتهت «كايرو ستيبس» أخيرًا من تصوير أجدد كليباتها «دهب»، الذي خاضت خلاله مغامرة تسلق قمة سانت كاترين والتصوير فوق السحاب، مع تسليطها الضوء على المناطق السياحية المهمة في دهب ونويبع وطابا، لتوجيه رسالة للعالم عن جمال وأمان مصر.