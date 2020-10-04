بالفيديو: «إلهي» تجمع بين «كايرو ستيبس» وعلي الهلباوي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أكتوبر 2020, 03:55 مساء
بوستر أغنية «إلهي» (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلقت فرقة «كايرو ستيبس» أجدد أعمالها الموسيقية «إلهي»، بشكل دويتو غنائي يجمعها مع المطرب علي الهلباوي.

وتعد الأغنية الجديدة أولى أغاني ألبوم «كايرو ستيبس» الجديد «ديوان كافيه»، الذي يضم 11 مقطوعة موسيقية مختلفة، قررت الانطلاق خلاله في مغامرة تسويقية مغايرة عبر إطلاق عمل جديد شهريا، في يوم الجمعة الأول من كل شهر، مع إتاحته للجمهور عبر منصة «سبوتيفاي» ومختلف المنصات الموسيقية الإلكترونية.

ومن جانبه، أوضح باسم درويش، مؤسس «كايرو ستيبس» أن فكرة الألبوم جاءت من وحي أزمة «كورونا»، التي فرضت التباعد الاجتماعي وإلغاء التجمعات والاحتفالات، حيث تم تسجيل كل المقطوعات الموسيقية أونلاين وعن بعد، من خلال اجتماع أعضاء الفرقة العالمية من الموسيقيين من ألمانيا ومصر بشكل أسبوعي كل جمعة، عبر لقاء أونلاين سموه «قهوة الديوان»، يتناقشون خلاله عن المستجدات مع تقديم كل عضو منهم عزفا فرديا يتم تسجيله أسبوعيا، وتم جمع كل المعزوفات معًا بشكل مقطوعات مجمعة في ألبوم موسيقي تحت عنوان «ديوان كافيه»، بحيث يكون ألبوما استثنائيا تم تسجيله عن بعد وأونلاين.

ومن ناحية أخرى، انتهت «كايرو ستيبس» أخيرًا من تصوير أجدد كليباتها «دهب»، الذي خاضت خلاله مغامرة تسلق قمة سانت كاترين والتصوير فوق السحاب، مع تسليطها الضوء على المناطق السياحية المهمة في دهب ونويبع وطابا، لتوجيه رسالة للعالم عن جمال وأمان مصر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«اختبار حقيقي».. ترامب يوجه رسالة للأميركيين من عزل «كورونا»
دولى
المندوب الروسي: هذا سبب اعتراضنا على نشر تقرير مراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
حديث مثير لفينغر: رفضت برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد
رياضة عالمية
«سي إن إن»: استعدادات بالبيت الأبيض لنقل ترامب إلى مستشفى «والتر ريد»
دولى
«حملوا روسيا مسؤولية وفاتي».. مصرع صحفية أضرمت النار في نفسها
دولى
بعد إصابته بـ«كورونا».. 3 عوامل تجعل ترامب في خطر
دولى
دي مايو: استقالة السراج مرهونة بإنشاء هيكل مؤسسي فاعل بناء على اتفاق سياسي
ليبيا
معيتيق يكشف حقيقة تقسيم مداخيل النفط ومصير عوائده وموقف السراج.. والعلاقات مع ...
ليبيا
المنتخب يعسكر لغينيا الاستوائية في تونس عبر وديتي توغو وجزر القمر
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: من «بوزنيقة» إلى «الغردقة» والعودة
ليبيا
أرسنال يطيح بليفربول خارج كأس الرابطة الإنجليزية
رياضة عالمية
المسماري: قرار القيادة العامة بخصوص مطارات الجنوب موقت
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عقار «أفيغان» يسرع من شفاء مرضى «كورونا»