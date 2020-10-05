نيللي كريم تجيب في «قعدة رجالة»: «يعني إيه كلمة راجل؟»

نيللي كريم في كواليس برنامج «قعدة رجالة» (خاص لـ بوابة الوسط)

هاجمت الفنانة المصرية نيللي كريم بقوة الرجالة الثلاثة نيقولا معوض، وخالد سليم وقيس الشيخ، أثناء حلقتها ببرنامج «قعدة رجالة» في موسمه الثالث، لتتكلم في النهاية بصوت كل النساء، وتشرح لهم مفهوم كلمة رجل الذي تتمناه أي امرأة.. فماذا تعني كلمة رجل عند نيللي كريم؟

1- «الراجل مش اللي يقعد الست في البيت»

هناك بعض الرجال كي يشعروا بقوتهم ويفرضوا نفوذهم، يجبرون نساءهم على المكوث في المنزل، كي لا يصبح لهن كيان، ولا يتمكن من الاستقرار في المستقبل، ويظللن دائمًا في حاجة إليهم.

2- «الراجل ياخد باله من الست يعني يسعدها»

من الممكن أن تكون زوجًا مخلصًا، تلبي لزوجتك كل احتياجاتها، ولكن غير قادر على جعلها سعيدة، وهنا أكدت نيللي كريم أن مفهوم الدور الذي يلعبه الرجل في علاقته بزوجته هو أن يخلق لها السعادة.

3- «الراجل مش اللي بيشتغل وبيصرف ويشخط»

ليس معنى أنك مصدر الدخل الوحيد بالمنزل، أن تمنح لنفسك صلاحيات التعامل بقسوة دون مراعاة مشاعر زوجتك، وأثناء نقاشها مع نيقولا معوض أكدت له «لا تتزوج لو ستصبح ذلك الرجل».

4- «مايكونش نطع»

يعني «عالة» على المجتمع ومن غير «شغلة ولا مشغلة».

يعتبر برنامج «قعدة رجالة» هو أول الإنتاجات الأصلية لـ«OSN»، وقد حصد جزآه الأول والثاني مشاهدات تجاوزت الـ60 مليون مشاهدة.

وأطلق الموسم الثالث مع ثلاثة مضيفين جدد، هم قيس الشيخ نجيب، ونيقولا معوض، وخالد سليم، ومن إخراج هيثم عزو وإنتاج سالي والي «Sproductions»، حيث يستضيفون في كل حلقة واحدة من ألمع نجمات الصف الأول بأسلوب درامي وأحيانًا مشاغب، يستعرضون من خلاله وجهات نظر ذكورية حول قضايا مختلفة للحصول على ردود فعل عفوية وجريئة في معظم الأحيان من الضيفات.