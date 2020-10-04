«بين الجنة والأرض» و«شارع حيفا» و«سلام» و«بركات» في «مالمو للسينما العربية»

بوستر فيلم «بين الجنة والأرض» (خاص لـ بوابة الوسط)

تشارك «MAD Solutions» بأربعة أفلام من توزيعها ضمن فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان «مالمو للسينما العربية بالسويد» «8 - 13 أكتوبر»، والأفلام المشاركة هي «بين الجنة والأرض» لنجوى نجار، و«شارع حيفا» لمهند حيال، والفيلمان القصيران «سلام» للمخرجة زين دريعي و«بركات» للمخرجة مانون نمور.

مهرجان «مالمو للسينما العربية» هو أحد أهم المهرجانات العربية في أوروبا، ويعد منبرًا للتعريف بالثقافة العربية في الدول الإسكندنافية، ويعرض ضمن مسابقاته الرسمية نحو 75 فيلمًا، كما يغطي برنامج المهرجان العديد من الاحتفاليات الخاصة، منها بانوراما خاصة بأفلام المرأة وأخرى للهجرة ودول الشمال، ويعمل المهرجان على تنظيم ورش عمل وندوات تتناول هموم وشؤون السينما، علاوة عن كونه ملتقى للناس وللنخبة الثقافية العربية والسويدية خصوصا من صناع السينما والنقاد والنجوم.