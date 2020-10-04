اختتام مهرجان الفروسية والتراث الشعبي بالعجيلات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أكتوبر 2020, 12:26 مساء
اختتام مهرجان الفروسية والتراث الشعبي بالعجيلات (فيسبوك)

اختتمت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان العجيلات للفروسية والشعر الشعبي، الذي نظم بشعار «لمة الأجواد»، السبت، في مدرسة الفريخ للفروسية ببلدية الجديدة، برعاية الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني.

وشهد هذا المهرجان مشاركة 115عقدا يمثلون مختلف المدن الليبية، وتميز بعروض في فن الفروسية الشعبية طوال أيام المهرجان، واختتمت هذه التظاهرة التراثية بتوزيع شهادات التقدير على المشاركين، وفقا للمكتب الاعلامي بالهيئة.

ويهدف المهرجان للحفاظ على الموروث الثقافي المتمثل في الميز الشعبي والشعر الشعبي، الذي له تقاليد عريقة وارتباط وثيق بالفروسية.

اختتام مهرجان الفروسية والتراث الشعبي بالعجيلات (فيسبوك)
اختتام مهرجان الفروسية والتراث الشعبي بالعجيلات (فيسبوك)
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